Μετά την ολοκλήρωση της 11ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League με τα παιχνίδια σε Βόλο και Λάρισα, ο Λεβαδειακός ανέβηκε μόνος στην 4η θέση και συνεχίζει να ονειρεύεται Ευρώπη, ενώ ο ΟΦΗ πήρε βαθιά ανάσα με το τεράστιο διπλό απέναντι στην ΑΕΛ Novibet!

Χθες, θυμίζουμε, ο Παναθηναϊκός νίκησε 3-0 στην έδρα του Πανσερραϊκού και συνέχισε να καταδιώκει τους ανταγωνιστές του.

Ο ΠΑΟΚ επικράτησε με σκορ 3-0 της Κηφισιάς και πλησίασε ξανά στο -2 από τον Ολυμπιακό.

Ενώ η ΑΕΚ νίκησε 1-0 στο ντέρμπι της αγωνιστικής με τον Άρη και ανέβηκε στους 25 βαθμούς, στο -3 από τους πρωτοπόρους «ερυθρόλευκους».

Το πανόραμα της 11ης αγωνιστικής:

Σάββατο

Asteras AKTOR- Παναιτωλικός 1-1

Ολυμπιακός-Ατρόμητος 3-0

Κυριακή 23 Νοεμβρίου

Πανσερραϊκός-Παναθηναϊκός 0-3

ΠΑΟΚ-Κηφισιά 3-0

ΑΕΚ-Άρης 1-0

Δευτέρα 24 Νοεμβρίου

Βόλος-Λεβαδειακός 1-2

ΑΕΛ Novibet-ΟΦΗ 1-2

H βαθμολογία:

Το πρόγραμμα της επόμενης (12ης) αγωνιστικής:

Σάββατο 29 Νοεμβρίου

18:00 ΟΦΗ-Βόλος

19:30 Άρης-ΑΕΛ Novibet

20:00 Κηφισιά-Πανσερραϊκός

Κυριακή 30 Νοεμβρίου

17:00 Ατρόμητος-Αsteras AKTOR

17:00 Παναιτωλικός-Ολυμπιακός

19:00 Λεβαδειακός-ΠΑΟΚ

21:00 Παναθηναϊκός-ΑΕΚ

