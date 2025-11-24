Μετά την ολοκλήρωση της 11ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League με τα παιχνίδια σε Βόλο και Λάρισα, ο Λεβαδειακός ανέβηκε μόνος στην 4η θέση και συνεχίζει να ονειρεύεται Ευρώπη, ενώ ο ΟΦΗ πήρε βαθιά ανάσα με το τεράστιο διπλό απέναντι στην ΑΕΛ Novibet!
Χθες, θυμίζουμε, ο Παναθηναϊκός νίκησε 3-0 στην έδρα του Πανσερραϊκού και συνέχισε να καταδιώκει τους ανταγωνιστές του.
Ο ΠΑΟΚ επικράτησε με σκορ 3-0 της Κηφισιάς και πλησίασε ξανά στο -2 από τον Ολυμπιακό.
Ενώ η ΑΕΚ νίκησε 1-0 στο ντέρμπι της αγωνιστικής με τον Άρη και ανέβηκε στους 25 βαθμούς, στο -3 από τους πρωτοπόρους «ερυθρόλευκους».
Το πανόραμα της 11ης αγωνιστικής:
Σάββατο
Asteras AKTOR- Παναιτωλικός 1-1
Ολυμπιακός-Ατρόμητος 3-0
Κυριακή 23 Νοεμβρίου
Πανσερραϊκός-Παναθηναϊκός 0-3
ΠΑΟΚ-Κηφισιά 3-0
ΑΕΚ-Άρης 1-0
Δευτέρα 24 Νοεμβρίου
Βόλος-Λεβαδειακός 1-2
ΑΕΛ Novibet-ΟΦΗ 1-2
H βαθμολογία:
Το πρόγραμμα της επόμενης (12ης) αγωνιστικής:
Σάββατο 29 Νοεμβρίου
18:00 ΟΦΗ-Βόλος
19:30 Άρης-ΑΕΛ Novibet
20:00 Κηφισιά-Πανσερραϊκός
Κυριακή 30 Νοεμβρίου
17:00 Ατρόμητος-Αsteras AKTOR
17:00 Παναιτωλικός-Ολυμπιακός
19:00 Λεβαδειακός-ΠΑΟΚ
21:00 Παναθηναϊκός-ΑΕΚ
