Παναθηναϊκός ΑΚΤΟΡ - Ολυμπιακός: Ο τρίτος τελικός τη Δευτέρα στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6

Στέψη ή παράταση στην αγωνία; Παναθηναϊκός ΑΚΤΟΡ και Ολυμπιακός διασταυρώνουν ξανά τα ξίφη τους με φόντο το τρόπαιο του πρωταθλητή μπάσκετ, στον αέρα του bwinΣΠΟΡ FM 94,6.

Οι «πράσινοι» είναι με την πλάτη στον τοίχο και χρειάζονται τη νίκη που θα τους βάλει ξανά στο παιχνίδι του τίτλου, ενώ την ίδια ώρα οι «ερυθρόλευκοι» στοχεύουν στο τρία στα τρία, που θα τελειώσει την σειρά μέσα στο κλειστό του ΟΑΚΑ.

Την Δευτέρα (10/06) συντονιστείτε από νωρίς στους 94,6 για όλα τα τελευταία νέα και στις 21:15 ζήστε λεπτό προς λεπτό το ντέρμπι των «αιωνίων», με τους Γιώργο Πετρίδη και Χρήστο Ρομπόλη να σας βάζουν στην καρδιά της δράσης.

Μετά το τέλος του αγώνα, ακολουθεί ο απόηχος του μεγάλου ματς, σχόλια, αναλύσεις και όπως πάντα ανοιχτές τηλεφωνικές γραμμές για τους ακροατές.

Παναθηναϊκός ΑΚΤΟΡ - Ολυμπιακός, την Δευτέρα στις 21:15. Θα μπορέσουν οι «πράσινοι» πρωταθλητές Ευρώπης να παραμείνουν ζωντανοί στο κυνήγι του τίτλου ή θα καταφέρουν οι «ερυθρόλευκοι» πρωταθλητές Ελλάδας να διατηρήσουν τα σκήπτρα τους; Η απάντηση… στον αέρα του bwinΣΠΟΡ FM 94,6.



