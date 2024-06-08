Παναθηναϊκός: Ο Ναν δεν έχει σουτάρει βολή στους τελικούς

Ο Παναθηναϊκός γνώρισε την ήττα στο ΣΕΦ και έμεινε πίσω στο σκορ της σειράς με 0-2. Οι «πράσινοι» θέλουν τρεις συνεχόμενες νίκες κόντρα στον Ολυμπιακό για να στεφθούν πρωταθλητές. Ο δεύτερος τελικός ωστόσο στιγματίστηκε από τις διαιτητικές αποφάσεις οι οποίες ευνόησαν τους γηπεδούχους…
Ο Κέντρικ Ναν ο οποίος έχει αγωνιστεί 68 λεπτά και 29 δευτερόλεπτα σε αυτούς τους δύο τελικούς δεν έχει πάει στη γραμμή των βολών…
