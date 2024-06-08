Βαθύ πένθος στον Παναθηναϊκό AKTOR. Ο Πάρης Δερμάνης «έφυγε» από τη ζωή σήμερα τα ξημερώματα βυθίζοντας στη θλίψη όλη την ομάδα.

«Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR εκφράζει τη βαθιά οδύνη της για την απώλεια του Πάρη Δερμάνη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή το πρωί του Σαββάτου (8/6) σε ηλικία 60 ετών. Η ψυχή των αποδυτηρίων μας έδωσε μια γενναία μάχη από την 1η Μαΐου, αλλά δεν τα κατάφερε. Η διοίκηση, οι αθλητές, οι προπονητές και όλοι οι εργαζόμενοι της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR είμαστε συντετριμμένοι καθώς χάσαμε έναν δικό μας άνθρωπο. Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του. Δεν υπάρχουν λόγια… Καλό ταξίδι Πάρη μας», αναφέρει η σχετική ανακοίνωση της πράσινης ΚΑΕ.

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR εκφράζει τη βαθιά οδύνη της για την απώλεια του Πάρη Δερμάνη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή το πρωί του Σαββάτου (8/6) σε ηλικία 60 ετών. Η ψυχή των αποδυτηρίων μας έδωσε μια γενναία μάχη από την 1η Μαΐου, αλλά δεν τα κατάφερε. Η διοίκηση, οι αθλητές, οι… pic.twitter.com/8XMSYVGYVN — Panathinaikos BC (@paobcgr) June 8, 2024

Θυμίζουμε ότι ο Πάρης Δερμάνης είχε υποστεί καρδιακό επεισόδιο κατά την παρουσία της ομάδας στο Βελιγράδι για τα παιχνίδια των playoffs της Euroleague Μακάμπι σε προπόνησή των πράσινων. Είχε μεταφερθεί σε νοσοκομείο της πόλης με την σημαντική συμβολή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς. Μετά από ημέρες είχε μεταφερθεί στην Αθήνα με ενέργειες της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR.



