Το απόλυτο ντέρμπι των «αιωνίων» αύριο στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6

Και τώρα οι δυο τους… Παναθηναϊκός ΑΚΤΟΡ και Ολυμπιακός διεκδικούν το τελευταίο τρόπαιο της χρονιάς και ο bwinΣΠΟΡ FM σας φέρνει ζωντανά τις μονομαχίες των «αιωνίων» για τον τίτλο του φετινού πρωταθλήματος μπάσκετ.

Η αυλαία ανοίγει αύριο στο ΟΑΚΑ, όπου οι «πράσινοι» λίγες μέρες μετά την κατάκτηση της Euroleague, υποδέχονται τους «ερυθρόλευκους» πρωταθλητές Ελλάδας.

Συντονιστείτε από νωρίς στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας, μάθετε τα τελευταία νέα των ομάδων του Εργκίν Αταμάν και του Γιώργου Μπαρτζώκα από τους ρεπόρτερ του σταθμού και στις 21:15 μεταφερθείτε και εσείς στο παρκέ και ζήστε κάθε φάση του μεγάλου ματς, σε περιγραφή των Γιώργου Πετρίδη και Χρήστου Ρομπόλη.

Μετά το σφύριγμα της λήξης, μείνετε στους 94,6 για ρεπορτάζ από τα αποδυτήρια, δηλώσεις των πρωταγωνιστών, σχόλια και όπως πάντα ανοιχτά μικρόφωνα για τους ακροατές, μόλις ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές.

Παναθηναϊκός ΑΚΤΟΡ - Ολυμπιακός την Τετάρτη (05/06), στις 21:15

Το απόλυτο ντέρμπι «αιωνίων» έχει έναν δεδομένο νικητή - τον bwinΣΠΟΡ FM 94,6.





