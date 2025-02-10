Παναθηναϊκός - ΑΕΚ προς Σούπερ Λιγκ: Καμία εντολή εν λευκώ δεν παρασχέθηκε

Σε κοινή δήλωση για όσα αναφέρονται στην ανακοίνωση της Σούπερ Λιγκ της 10ης Φεβρουαρίου προέβησαν ΠΑΕ Παναθηναϊκός και ΠΑΕ ΑΕΚ.



Όπως τονίζεται, η σημερινή (10.2.2025) ανακοίνωση της Σούπερ Λίγκ, πάσχει από ανακρίβειες, ως προς την παροχή εντολής και εξουσιοδότησης για ενέργειες από τον Πρόεδρο ή την Αναπληρώτρια του, προκειμένου να εξαλειφθούν ή τροποποιηθούν οι αντισυνταγματικές, παράλογες και καταχρηστικές διατάξεις που υπάρχουν στον Αθλητικό Νόμο.



«Πράγματι όλες οι ΠΑΕ συμφωνήσαμε να καταργηθούν αυτές οι διατάξεις και να γίνει κοινή προσπάθεια να αλλάξουν τα κακώς κείμενα του αθλητικού νόμου. Ουδέποτε όμως δόθηκε εντολή στον Πρόεδρο του ΔΣ ή στην αναπληρώτρια του να προβεί αυτοβούλως σε κάθε απαιτούμενη ενέργεια για να καταργηθούν ή να τροποποιηθούν αυτές οι επίμαχες διατάξεις. Είναι αυτονόητο ότι κάθε ενέργεια θα γίνεται κατόπιν έγκρισης από τις ΠΑΕ και σε πλήρη γνώση από όλα τα μέλη του Συνεταιρισμού (Σούπερ Λιγκ)».

«Καμία εντολή εν λευκώ δεν παρασχέθηκε. Αποφασίσαμε να δουλέψουμε από κοινού με σκοπό το κοινό όφελος των ομάδων και του ποδοσφαίρου» επισημαίνουν Παναθηναϊκός και ΑΕΚ.

Πηγή: skai.gr

