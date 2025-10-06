Παναιτωλικός: Παρελθόν, μετά την εξάρα στη Λιβαδειά, ο Γιάννης Πετράκης

Η ομάδα του Αγρινίου δεν έχει ξεκινήσει καθόλου καλά τη σεζόν και μετά την ήττα από τον Λεβαδειακό με 6-0, αποφασίστηκε να απομακρυνθεί ο έμπειρος τεχνικός.

Ο Παναιτωλικός ευχαρίστησε τον κ. Πετράκη για την προσφορά του στην ομάδα, για τον εξαιρετικό χαρακτήρα, το ήθος και την άψογη συμπεριφορά που έδειξε και του ευχήθηκε καλή συνέχεια στην καριέρα του.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Λύθηκε κοινή συναινέσει η συνεργασία της ομάδας μας με τον προπονητή Γιάννη Πετράκη. Κατά τη διάρκεια της διετούς συνεργασίας μας υπηρέτησε τον Παναιτωλικό με επαγγελματισμό, συνέπεια και πάθος, συμβάλλοντας καθοριστικά στη λειτουργία και την αγωνιστική παρουσία της ομάδας μας. Ιδιαίτερη αναφορά αξίζει στον άνθρωπο Γιάννη Πετράκη, για τον εξαιρετικό χαρακτήρα, το ήθος και την άψογη συμπεριφορά και στάση του απέναντι σε όλους. Τον ευχαριστούμε για την προσφορά του και ευχόμαστε στον ίδιο και τους συνεργάτες του υγεία και κάθε καλό στην επαγγελματική τους πορεία από εδώ κι εμπρός.

