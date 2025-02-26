Το coreo των οπαδών του Asteras AKTOR με Κολοκοτρώνη και στίχους του ράπερ «Εθισμού»

Ένα ξεχωριστό coreo σχημάτισαν οι οπαδοί του Asteras AKTOR στο μεγάλο ματς με τον ΟΦΗ.

Πριν τη σέντρα του ημιτελικού στην εξέδρα απλώθηκε ένα μεγάλο πανό με τη μορφή του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη (το όνομα του οποίου εξάλλου φέρει και το γήπεδο).

Σε αυτό λοιπόν υπήρχαν και στίχοι από τραγούδι του ράπερ «Εθισμού» που αναφέρουν:



«Μεταφέρουμε αυτή την παράδοση, η ιστορία γράφει “Συνεχίζεται…”. Θέλει πράξεις αυτό, μην ελπίζετε. Η ελευθερία δεν έρχεται, χτίζεται».

