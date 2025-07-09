Τσάκος: Το όραμα για το νέο ΣΕΦ και το μήνυμα για τη χορηγία

Η παρουσίαση της συνεργασίας της ΚΑΕ Ολυμπιακός με τα φυσικά μεταλλικά νερά Αρρένα δεν είχε μόνο συμβολικό χαρακτήρα, αλλά και ουσιαστικές προεκτάσεις για το μέλλον του συλλόγου -και ειδικά για το νέο γήπεδο.



Ο Νίκος Τσάκος, εκπροσωπώντας τον χορηγό, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο η συνεργασία να επεκταθεί πέρα από τη φανέλα, στέλνοντας σαφές μήνυμα στήριξης στο πρότζεκτ του νέου ΣΕΦ. Μάλιστα, δεν δίστασε να αναφερθεί και σε πιθανή ονοματοδοσία του γηπέδου, λέγοντας χαρακτηριστικά πως το όνομα «Red Arena» ταιριάζει απόλυτα στον Ολυμπιακό.

«Για αυτά τα θέματα είναι ο κύριος Λεπέν, όπως τον λέω (σ.σ. εννοώντας τον Νίκο Λεπενιώτη). Εμείς κάνουμε πολλά όνειρα και είμαστε έτοιμοι να βοηθήσουμε. Θεωρώ πως το Red Arrena ταιριάζει στον Ολυμπιακό», ανέφερε με νόημα.



Η δήλωση αυτή έρχεται σε μια περίοδο όπου η ΚΑΕ Ολυμπιακός βρίσκεται σε αναμονή για την τελική έγκριση της παραχώρησης του ΣΕΦ, με τον Γιώργο Αγγελόπουλο να τονίζει: «Το σημαντικό που προέχει είναι να πάρουμε το ΣΕΦ».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.