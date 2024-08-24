Οι Ευαγγελία Αναστασιάδου και Μιλένα Κοντού κατέκτησαν το χρυσό μετάλλιο στο διπλό σκιφ ελαφρών βαρών, στο πλαίσιο του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Kωπηλασίας στο Σεντ Καταρίν του Καναδά και το οποίο αφορά στις κατηγορίες Ανδρών-Γυναικών μη Ολυμπιακών αγωνισμάτων, κάτω των 23 ετών και Εφήβων-Νεανίδων.

Το ελληνικό πλήρωμα ολοκλήρωσε την προσπάθειά του στον μεγάλο τελικό του αγωνίσματος σε 6:44.63 και ανέβηκε για δεύτερη διαδοχική φορά στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου σε Παγκόσμιο πρωτάθλημα, μετά το 2023 στο Πλόβντιβ.

H Ευαγγελία Φράγκου πλησίασε το μετάλλιο, αλλά περιορίστηκε στην τέταρτη θέση του μεγάλου τελικού στο σκιφ γυναικών κάτω των 23 ετών.

Τη δεύτερη θέση στον τελικό του διπλού σκιφ ελαφρών βαρών Κ23 πήραν οι Ιταλίδες Έλενα Σάλι και Αλίτσε Ραμέλα με 6:52.47, ενώ την τριάδα του βάθρου συμπλήρωσαν οι Γαλλίδες Ελεά Κλουτιέρ και Ροζ Γκαλάν (6:57.64).

Broke the World Championship Best Time last Sunday, got a gold medal today - what a week for Evangelia Anastasiadou and Dimitra Kontou! Listen to their reaction after their dominant win in St Catharines. #WRCHStCatharines #WorldRowingChamps pic.twitter.com/6feV6NNfHx — World Rowing (@WorldRowing) August 23, 2024

«Είναι μια εκπληκτική χρονιά και συνεχίζεται. Είμαι πολύ χαρούμενη που μπορέσαμε να το επαναλάβουμε. Ήταν ο μεγαλύτερος στόχος μου για φέτος» δήλωσε λίγο μετά την σπουδαία εμφάνιση η Δήμητρα Κοντού, που όπως δήλωσε επικεντρώνεται πλέον για μια διάκριση στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Εξίσου ενθουσιασμένη με την εμφάνιση ήταν και η Ευαγγελία Αναστασιάδου.

