Τσορμπατζόγλου: «Φορτσάρει μεταγραφικά ο ΠΑΟΚ»

Τα τελευταία νέα του ΠΑΟΚ μετέφερε στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6 ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου, συνομιλώντας με τον Νίκο Ζέρβα στην εκπομπή Newsroom.



Όσον αφορά τα μεταγραφικά, σχολίασε: «Ο ΠΑΟΚ έφτιαξε το καλοκαίρι του με τη νίκη επί της Σάμροκ και φαίνεται πως η διοίκηση φορτσάρει μεταγραφικά. Υπήρξε μία παγωμάρα και μία στατικότητα μετά τον αποκλεισμό από τη Μάλμε, όμως πλέον αλλάζει το σκηνικό ώστε να βρεθούν ποδοσφαιριστές. Αναζητείται ένας χαφ καλύτερος του Μεϊτέ και τουλάχιστον ένας στόπερ υψηλού επιπέδου. Αυτές είναι οι δύο προτεραιότητες από το πάνω ράφι».

Ακούστε το ηχητικό απόσπασμα:

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στην πώληση τουαλλά και στη φημολογία πως ο Θεοχάρης Τσιγγάρας βρίσκεται κοντά στον Ατρόμητο, τονίζοντας πως υπάρχουν συζητήσεις ωστόσο τίποτα δεν είναι ακόμη οριστικό.Τέλος, δεν παρέλειψε να σχολιάσει το δημοσίευμα περί επικείμενης απόλυσης του Ραζβάν Λουτσέσκου που προέκυψε από τη Ρωσία, επισημαίνοντας ότι δεν υπάρχει καμία απολύτως ένδειξη για κάτι σχετικό.

