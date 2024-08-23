Λογαριασμός
Νικολογιάννης: «Κεφάλαιο για τον Παναθηναϊκό ο Ιωαννίδης – Στόχος ν’ αλλάξει επίπεδο ο σύλλογος»

Το σχόλιο του Τάσου Νικολογιάννη στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6 για τον Φώτη Ιωαννίδη και τον απώτερο σκοπό της διοίκησης του Παναθηναϊκού

Νικολογιάννης: «Κεφάλαιο για τον Παναθηναϊκό ο Ιωαννίδης»

Ο Τάσος Νικολογιάννης σχολίασε στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6 τη σημασία της παρουσίας του Φώτη Ιωαννίδη στον Παναθηναϊκό μετά και το φοβερό γκολ απέναντι στη Λανς, λέγοντας χαρακτηριστικά:

«Είναι κεφάλαιο για τον Παναθηναϊκό. Κάνει τεράστια διαφορά ο παίκτης. Η Ευρώπη μιλάει για το γκολ του. Ο Παναθηναϊκός δεν τον παραχωρεί».

Επιπλέον, ο ρεπόρτερ του «τριφυλλιού» θέλησε να σταθεί στο γεγονός πως: «Στον Παναθηναϊκό έχουν αποφασίσει να επενδύουν και στόχος είναι να αλλάξει επίπεδο».

Αλλαγές ξανά από τον Ντιέγκο Αλόνσο στην 11άδα το βράδυ της Κυριακής κόντρα στο Λεβαδειακό.

