Νικολογιάννης: «Κεφάλαιο για τον Παναθηναϊκό ο Ιωαννίδης»

Ο Τάσος Νικολογιάννης σχολίασε στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6 τη σημασία της παρουσίας του Φώτη Ιωαννίδη στον Παναθηναϊκό μετά και το φοβερό γκολ απέναντι στη Λανς, λέγοντας χαρακτηριστικά:



«Είναι κεφάλαιο για τον Παναθηναϊκό. Κάνει τεράστια διαφορά ο παίκτης. Η Ευρώπη μιλάει για το γκολ του. Ο Παναθηναϊκός δεν τον παραχωρεί».



Επιπλέον, ο ρεπόρτερ του «τριφυλλιού» θέλησε να σταθεί στο γεγονός πως: «Στον Παναθηναϊκό έχουν αποφασίσει να επενδύουν και στόχος είναι να αλλάξει επίπεδο».



Αλλαγές ξανά από τον Ντιέγκο Αλόνσο στην 11άδα το βράδυ της Κυριακής κόντρα στο Λεβαδειακό.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.