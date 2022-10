Ξεκίνησε η Παγκόσμια Σκυταλοδρομία για το κλίμα από τη Σκωτία προς τη διεθνή διάσκεψη COP27 στην Αίγυπτο

Όσοι δεν θα μπορέσουν να τρέξουν στη φυσική διαδρομή στο όνομα της κλιματικής δράσης μπορούν να «μεταφέρουν» τη σκυτάλη, σε μια Παγκόσμια Εικονική Σκυταλοδρομία (Global Virtual Relay) στις 5 Νοεμβρίου 2022, στηρίζοντας έτσι και με τη δική τους φωνή το μήνυμα.

Ο πρώτος από χιλιάδες δρομείς ξεκίνησε στις 30 Σεπτεμβρίου 2022 από τη Γλασκόβη (που φιλοξένησε την COP26) στη Running Out of Time, μια μοναδική σκυταλοδρομία που αναμένεται να καταρρίψει κάθε προηγούμενο, σε μια ανθρώπινη αλυσίδα συνεργασίας που θα διανύσει 7.767 χλμ. σε 18 χώρες για να μεταφέρει το μήνυμα για την κλιματική εκπαίδευση, από τη νέα γενιά στους ηγέτες που θα συμμετέχουν στη Διάσκεψη του ΟΗΕ για την Κλιματική Αλλαγή COP27 στο Sharm El-Sheikh στην Αίγυπτο.

Η εναρκτήρια τελετή στη Γλασκόβη, σε συνεργασία με το Δήμο της Γλασκόβης και άλλους φορείς και οργανισμούς, περιλαμβάνει σύντομες ομιλίες από τους βασικούς εταίρους, το Διεθνές Ίδρυμα για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (Foundation for Environmental Education - FEE) και την Carbon Copy και την παρουσίαση του Οργανισμού Glasgow Food Policy Partnership.

Ένας μαθητής και ένας δάσκαλος του βραβευμένου Δημοτικού Σχολείου Sunnyside (Οικολογικό Σχολείο και Πρωταθλητής σε Περιβαλλοντικό Διαγωνισμό για τη Δεκαετία) διαβάζουν το μήνυμα που μετά σφραγίζεται στη σκυτάλη για το ταξίδι των 7.767 χλμ.

H σκυτάλη ξεκίνησε στις 14:00 ώρα Γλασκόβης από το Πάρκο Glasgow Green και θα αλλάζει συνεχώς χέρια, μεταξύ δρομέων, ποδηλατών και ιστιοπλόων επί 38 ημέρες και νύχτες ώστε να φθάσει στο Sharm El-Sheikh στις 5 Νοεμβρίου 2022, εγκαίρως για την COP27, που θα πραγματοποιηθεί 6-18 Νοεμβρίου 2022.

Τους συμμετέχοντες θα συνοδεύει στη διαδρομή η επιλεγμένη, έμπειρη ομάδα υποστήριξης με τους J. Levelle, E. Scott, A. Lim και M. Borgen. Είναι η μεγαλύτερη αδιάκοπη σκυταλοδρομία που έχει επιχειρηθεί έως τώρα.

Η διαδικτυακή Ημέρα Δράσης Σχολείων (https://running-out-of-time.com/schools/), στις 3 Νοεμβρίου, αποτελεί δομικό μέρος της διοργάνωσης και θα δώσει τη δυνατότητα σε νέους να συμμετέχουν σε ένα εντυπωσιακό εικονικό πρόγραμμα, που προάγει λύσεις για την κλιματική αλλαγή και συμβάλλει στη διαμόρφωση περιβαλλοντικής συνείδησης μέσα από βιωματικές εκπαιδευτικές δράσεις. Μέχρι τώρα, έχουν εγγραφεί περίπου 434.000 μαθητές από 736 σχολεία σε 82 χώρες.

Όσοι δεν θα μπορέσουν να τρέξουν στη φυσική διαδρομή στο όνομα της κλιματικής δράσης μπορούν να «μεταφέρουν» τη σκυτάλη, σε μια Παγκόσμια Εικονική Σκυταλοδρομία (Global Virtual Relay) στις 5 Νοεμβρίου 2022, στηρίζοντας έτσι και με τη δική τους φωνή το μήνυμα.

Η Running Out of Time διοργανώνεται από την The World Relay Ltd και γίνεται πραγματικότητα χάρη στη συλλογική προσπάθεια πολλών εταίρων και υποστηρικτών (partners and supporters). Στην Ελλάδα τη διοργάνωση συντονίζει η Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης (ΕΕΠΦ), ως εκπρόσωπος του FEE https://eepf.gr/el/.

