Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Παναθηναϊκός: Αγία Τριάδα τον οδηγεί στο όγδοο

Οι Τζεντί Οσμάν, Κώστας Σλούκας και Κέντρικ Ναν πιάσανε το ασύλληπτο 83 PIR στο σύστημα αξιολόγησης, σκορπώντας τρόμο και φόβο με τη χημεία τους

Παναθηναϊκός

Ο Παναθηναϊκός πραγματοποίησε μία από τις πιο επιβλητικές του εμφανίσεις στη φετινή EuroLeague, επικρατώντας με 104-89 της Αναντολού Εφές στο κατάμεστο ΟΑΚΑ.

Με ηγέτες τους Κέντρικ Ναν, Κώστα Σλούκα και Τζεντί Οσμάν, οι «πράσινοι» έστειλαν ηχηρό μήνυμα πως βαδίζουν δυναμικά προς τον μεγάλο τους στόχο: το όγδοο ευρωπαϊκό τρόπαιο.

Διαβάστε περισσότερα στο paopantou.gr

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Παναθηναϊκός
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
12 0 Bookmark