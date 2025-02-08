Παναθηναϊκός: Αγία Τριάδα τον οδηγεί στο όγδοο

Ο Παναθηναϊκός πραγματοποίησε μία από τις πιο επιβλητικές του εμφανίσεις στη φετινή EuroLeague, επικρατώντας με 104-89 της Αναντολού Εφές στο κατάμεστο ΟΑΚΑ.

Με ηγέτες τους Κέντρικ Ναν, Κώστα Σλούκα και Τζεντί Οσμάν, οι «πράσινοι» έστειλαν ηχηρό μήνυμα πως βαδίζουν δυναμικά προς τον μεγάλο τους στόχο: το όγδοο ευρωπαϊκό τρόπαιο.

Πηγή: skai.gr

