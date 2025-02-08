Τελευταία προπόνηση του Άρη ενόψει της κρίσιμης αναμέτρησης με τον Παναθηναϊκό για την 22η αγωνιστική της Stoiximan Super League, με τον Θόδωρο Καρυπίδη να δίνει το παρών και να ντοπάρει ψυχολογικά τους παίκτες.

Μάλιστα, σε συζήτηση που είχε με τους αρχηγούς, ο ισχυρός άνδρας των «κιτρίνων» έταξε τεράστιο πριμ αν καταφέρει η ομάδα και μπει στην τετράδα του πρωταθλήματος, ύψους 1 εκατομμυρίου ευρώ!

«Θέλω να τα δώσετε όλα αύριο για τη νίκη . Είναι πολύ σημαντικό παιχνίδι και πρέπει να το κερδίσουμε . Μπορείτε και πιστέψτε το», ανέφερε μεταξύ άλλων.

Αυτήν την στιγμή ο Άρης βρίσκεται στην 6η θέση της βαθμολογίας με 34 βαθμούς και σε ισοβαθμία με τον Asteras AKTOR, με τον ΠΑΟΚ που βρίσκεται στην τέταρτη θέση να έχει 37 βαθμούς.

