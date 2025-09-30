Η μεγάλη ώρα της Ευρωλίγκας έφτασε. Η κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση ξεκινά την Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου, με πολλά ενδιαφέροντα παιχνίδια στο πρόγραμμα της πρεμιέρας.

Το ελληνικό ενδιαφέρον θα επικεντρωθεί στο ματς του Παναθηναϊκού με την Μπάγερν στο ΟΑΚΑ και σε αυτό του Ολυμπιακού με την Μπασκόνια στη Βιτόρια, όμως υπάρχουν άλλες πέντε σπουδαίες αναμετρήσεις στο... μενού της ημέρας.

Το τζάμπολ θα γίνει εκτός Ευρώπης, με την Dubai BC να υποδέχεται στην Coca Cola Arena την Παρτίζαν. Η νεοσύστατη ομάδα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων κάνει ντεμπούτο στη διοργάνωση, έχοντας ένα πολύ αξιόλογο υλικό και τον ενθουσιασμόνα ξεκινήσει με ροζ φύλλο. Απέναντί της, η παραδοσιακή σερβική δύναμη, με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς στον πάγκο, κοινό κορμό σε σχέση με πέρυσι και πολύ καλές μεταγραφικές κινήσεις.

Τη συνέχεια θα δώσει μια άλλη... ρούκι της Ευρωλίγκας, η Χάποελ Τελ Αβίβ, που θα υποδεχθεί στη Σόφια την Μπαρτσελόνα. Η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη μπαίνει στη διοργάνωση με πανάκριβο ρόστερ και διάθεση να πρωταγωνιστήσει, ενώ από την άλλη οι «μπλαουγκράνα» θα στηριχθούν στη μεγάλη εμπειρία του υλικού τους.

Πολύ ενδιαφέρον είναι και το ματς που ακολουθεί στην Πόλη. Η Αναντολού Εφές θα φιλοξενήσει τη Μακάμπι Τελ Αβίβ, σε ένα παιχνίδι όπου αναμένεται... σκορ και θέαμα. Οι Τούρκοι έκαναν σπουδαίο μεταγραφικό καλοκαίρι και μοιάζουν έτοιμοι να επιστρέψουν στις υψηλές πτήσεις, ενώ από την άλλη οι Ισραηλινοί θέλουν να διορθώσουν τα κακώς κείμενα της περσινής απογοητευτικής σεζόν με μια καλή πορεία.

Η δράση θα μεταφερθεί στο Βελιγράδι, με τον Ερυθρό Αστέρα να αντιμετωπίζει την Αρμάνι Μιλάνο. Ένα ματς μεταξύ των... απογοητεύσεων της περασμένης αγωνιστικής περιόδου, με αμφότερες να μοιάζουν φέτος ενισχυμένες και ικανές για το βήμα παραπάνω.

Τέλος, το πρόγραμμα της πρεμιέρας θα κλείσει στην Ιταλία, με τη Βίρτους Μπολόνια να φιλοξενεί τη Ρεάλ Μαδρίτης. Μία αναμέτρηση με ξεκάθαρο φαβορί την ανανεωμένη «βασίλισσα», αλλά και με γηπεδούχους απολύτως ικανούς για την έκπληξη.

Το πρόγραμμα της πρεμιέρας

30/9

19:00, Dubai BC – Παρτίζαν, Novasports 2

19:00, Χάποελ Τελ Αβίβ – Μπαρτσελόνα, Novasports 3

20:45, Αναντολού Εφές – Μακάμπι Τελ Αβίβ, Novasports 6

21:00, Ερυθρός Αστέρας – Αρμάνι Μιλάνο, Novasports Start

21:15, Παναθηναϊκός AKTOR – Μπάγερν, Novasports 4

21:30, Μπασκόνια – Ολυμπιακός, Novasports Prime

21:45, Βίρτους Μπολόνια – Ρεάλ Μαδρίτης, Novasports 2

