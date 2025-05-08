Γνωστοί έγιναν οι διαιτητές που θα σφυρίξουν στο Final Four της Euroleague, με τη διοργανώτρια αρχή να ανακοινώνει τους 8 που θα ταξιδέψουν στο Άμπου Ντάμπι για την τελική φάση.

Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να γίνουν γνωστοί και οι ορισμοί για τα ημιτελικά (23/05), εκεί όπου ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τη Φενέρμπαχτσε (18:00) και ο Ολυμπιακός τη Μονακό (21:00).

Αναλυτικά οι διαιτητές του Final Four της EuroLeague: Ίλια Μπελόσεβιτς, Μεντί Ντιφαλά, Ρόμπερτ Λοτερμόζερ, Κάρλος Περούγκα, Μίλαν Νέντοβιτς, Καρμέλο Πατέρνικο, Εμίλιο Πέρεθ, Αρτούρας Σούκις.

