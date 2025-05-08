Λογαριασμός
Οι οκτώ διαιτητές του Final Four

Αυτοί είναι οι οκτώ διαιτητές που επιλέχθηκαν από την Euroleague για να σφυρίξουν στο Final Four της διοργάνωσης

διαιτητές

Γνωστοί έγιναν οι διαιτητές που θα σφυρίξουν στο Final Four της Euroleague, με τη διοργανώτρια αρχή να ανακοινώνει τους 8 που θα ταξιδέψουν στο Άμπου Ντάμπι για την τελική φάση.

Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να γίνουν γνωστοί και οι ορισμοί για τα ημιτελικά (23/05), εκεί όπου ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τη Φενέρμπαχτσε (18:00) και ο Ολυμπιακός τη Μονακό (21:00).

Αναλυτικά οι διαιτητές του Final Four της EuroLeague: Ίλια Μπελόσεβιτς, Μεντί Ντιφαλά, Ρόμπερτ Λοτερμόζερ, Κάρλος Περούγκα, Μίλαν Νέντοβιτς, Καρμέλο Πατέρνικο, Εμίλιο Πέρεθ, Αρτούρας Σούκις.

Πηγή: sport-fm.gr

