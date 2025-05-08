Το opaponline.gr στέλνει 3 τυχερούς σε έναν γαστρονομικό προορισμό* - Συμμετοχές έως τις 18 Μαΐου για 3 ταξιδιωτικές επιταγές* αξίας 1.000 ευρώ

Έτοιμοι για ακόμη ένα τριήμερο γεμάτο γεύσεις από ολόκληρο τον κόσμο είναι οι φίλοι της γαστρονομίας που θα βρεθούν στο Athens Street Food Festival από τις 9 έως τις 11 Μαΐου.

Εκπλήξεις από το opaponline.gr στο Athens Street Food Festival

Tο opaponline.gr βρίσκεται στη γιορτή του street φαγητού και υποδέχεται, στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο του, τους επισκέπτες με πολλές εκπλήξεις που κάνουν την εμπειρία του φεστιβάλ ακόμα πιο ξεχωριστή.

Για όσους, μάλιστα, επιθυμούν να επεκτείνουν ακόμα περισσότερο τους γευστικούς τους ορίζοντες, ταξιδεύοντας για να αναζητήσουν νέες γεύσεις, το opaponline.gr διοργανώνει έναν μεγάλο διαγωνισμό* για 3 ταξιδιωτικές επιταγές αξίας 1.000 ευρώ η καθεμία, για 3 τυχερούς νέους παίκτες.

Η συμμετοχή στον διαγωνισμό* είναι δωρεάν και δεν απαιτείται η συμμετοχή στα παίγνια, ενώ οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν αναλυτικά τους όρους συμμετοχής εδώ.

Η προθεσμία για όσους θέλουν να διεκδικήσουν τα 3 δωρεάν ταξίδια* λήγει στις 18 Μαΐου και η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις 20 Μαΐου.

*Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις

21+ |Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 1114 | Παίξε Υπεύθυνα

