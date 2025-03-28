Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Το φραστικό επεισόδιο του Μπαρτζώκα με τον οπαδό του Ολυμπιακού μετά την ήττα από τη Μονακό

Δείτε το συνέβη μεταξύ του Γιώργου Μπαρτζώκα και οπαδού του Ολυμπιακού, μετά την ήττα από τη Μονακό

Γιώργος Μπαρτζώκας

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας είχε φραστικό επεισόδιο με οπαδό μετά την ήττα του Ολυμπιακού από τη Μονακό, με το περιστατικό να καταγράφεται σε βίντεο.

Σε αυτό, διακρίνεται ο Έλληνας προπονητής να αποχωρεί από το παρκέ όταν άτομο από την κερκίδα ακούγεται να του φωνάζει «π@@@ τα έχεις κάνει».

Ο τεχνικός των Πειραιωτών αντιδρά φωνάζοντας «τι είπες», με ανθρώπους της ασφάλειας να τον συγκρατούν.

Υπενθυμίζεται πως ο οπαδός εντοπίστηκε από την αστυνομία και εν συνεχεία αφέθηκε ελεύθερος, με τη ΔΕΑΒ να αναλαμβάνει την υπόθεση.

Ο Μπαρτζώκας αναφέρθηκε στο περιστατικό στη συνέντευξη Τύπου, λέγοντας πως «κάποιος με έβρισε βγαίνοντας από το γήπεδο, αλλά είμαι ΟΚ με αυτό το πράγμα. Καταλαβαίνω πώς είναι αυτή η δουλειά».

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ολυμπιακός Μονακό
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
17 0 Bookmark