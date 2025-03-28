Ο Γιώργος Μπαρτζώκας είχε φραστικό επεισόδιο με οπαδό μετά την ήττα του Ολυμπιακού από τη Μονακό, με το περιστατικό να καταγράφεται σε βίντεο.

Σε αυτό, διακρίνεται ο Έλληνας προπονητής να αποχωρεί από το παρκέ όταν άτομο από την κερκίδα ακούγεται να του φωνάζει «π@@@ τα έχεις κάνει».

Ο τεχνικός των Πειραιωτών αντιδρά φωνάζοντας «τι είπες», με ανθρώπους της ασφάλειας να τον συγκρατούν.

Υπενθυμίζεται πως ο οπαδός εντοπίστηκε από την αστυνομία και εν συνεχεία αφέθηκε ελεύθερος, με τη ΔΕΑΒ να αναλαμβάνει την υπόθεση.

Ο Μπαρτζώκας αναφέρθηκε στο περιστατικό στη συνέντευξη Τύπου, λέγοντας πως «κάποιος με έβρισε βγαίνοντας από το γήπεδο, αλλά είμαι ΟΚ με αυτό το πράγμα. Καταλαβαίνω πώς είναι αυτή η δουλειά».

