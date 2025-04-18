Η σεζόν δεν έχει τελειώσει ακόμη για τον Ολυμπιακό, καθώς υπάρχουν ακόμη τρία (διαδικαστικά) ματς πρωταθλήματος αλλά και ο τελικός Κυπέλλου. Πάντως οι «ερυθρόλευκοι» έχουν από το βράδυ της Πέμπτης κλειδώσει την παρουσία τους στη League Phase του Champions League και καταστρώνουν αναλόγως τα πλάνα τους.

Θεωρείται δεδομένο πως θα γίνουν καλές μεταγραφές, που θα αναβαθμίσουν την ποιότητα του ρόστερ σε κομβικές θέσεις, κυρίως μεσοεπιθετικά αλλά όχι μόνο, καθ’ υπόδειξη πάντα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, ο οποίος δεν πρόκειται να παρεκκλίνει από τη φιλοσοφία του για ένα ρόστερ με συγκεκριμένο αριθμό παικτών και… όχι κινήσεις εντυπωσιασμού αλλά ουσίας. Παράλληλα, δεδομένες θεωρούνται οι ανανεώσεις με τους Γκαρθία και Μπιανκόν, όπως έχει εισηγηθεί ο προπονητής.

Πέρα από μεταγραφές, ο Ολυμπιακός θα έχει αποχωρήσεις (υποψήφιοι οι Πάλμα και Στάμενιτς, πιθανώς Όρτα, ανοιχτή η υπόθεση Κάρμο) αλλά και πιθανές πωλήσεις. Αρκετές ομάδες «ζαχαρώνουν» εδώ και καιρό ποδοσφαιριστές της ομάδας και στην Αργεντινή λέγεται πως ευρωπαϊκό κλαμπ ετοιμάζεται να κάνει πρόταση για τον Φρανσίσκο Ορτέγκα, που μπορεί να φτάσει και στα 12 εκατ. ευρώ!

Οι «ερυθρόλευκοι» θα ακούσουν κάθε τέτοια πιθανή προσφορά (ακούγεται πως και για τον Σαντιάγο Έσε πιθανώς να έρθει μεγάλη προσφορά), εφόσον τα νούμερα που θα πέσουν στο τραπέζι τους καλύπτουν. Εξαίρεση, πάντως, φαίνεται να αποτελούν οι Τζολάκης, Μουζακίτης και Κωστούλας, οι οποίοι μοιάζει απίθανο να πωληθούν αυτό το καλοκαίρι. Κι αυτό γιατί παίζοντας στην κορυφαία «βιτρίνα» του ποδοσφαίρου, το Champions League, θα έχουν την ευκαιρία να ανεβάσουν πολύ ακόμη τις μετοχές τους την ερχόμενη σεζόν.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.