Bρανόπουλος: Στόχος να διεκδικεί ο Παναθηναϊκός κούπες σε όλα τα αθλήματα

Το όραμά του για έναν Παναθηναϊκό που θα «χτυπάει» τίτλους σε όλα τα αθλήματα μοιράστηκε στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6 ο Δημήτρης Βρανόπουλος.

Στην κουβέντα με τον Τάσο Νικολογιάννη, ο υποψήφιος πρόεδρος έθεσε ως στόχο να φτάσει ο σύλλογος στο σημείο να κάνει πρωταθλητισμό και να παίρνει κούπες παντού.

Εξήγησε ωστόσο ότι για να συμβεί αυτό χρειάζεται και οργάνωση (εκτός από πόρους), αποκαλύπτοντας παράλληλα ότι υπάρχουν συνεχείς συζητήσεις και με νέους χρηματοδότες, ώστε να ανέβουν τα μπάτζετ.

Αναλυτικά τα όσα ανέφερε ο Δημήτρης Βρανόπουλος:

«Πρώτα από όλα, όπως σε όλες οι διοικήσεις, έχουν γίνει λάθη, κανείς δεν το αμφισβητεί. Το θέμα είναι να μαθαίνουμε από τα λάθη μας και να μην τα επαναλαμβάνουμε. Ακόμα και σε επίπεδο αγωνιστικό, συνολικά στην 5ετία, έχει πάει καλά το αγωνιστικό, θα μπορούσαμε και καλύτερα. Φέτος δεν πήγε καλά σε σχέση με περσι.

Όλοι οι ανταγωνιστές μεγαλώνουν τα μπάτζετ. Ήμαστε υποχρεωμένοι να κάνουμε το ίδιο. Δεν νοείται να μην διεκδικεί τα πάντα ο Παναθηναϊκός. Αυτό χρειάζεται χρήμα και χορηγούς. Όλοι είμαστε Παναθηναϊκοί, αν δεν υπάρχουν άνθρωποι να βάζουν χρήματα, τότε δεν θα είμαστε εκεί που θέλουμε.

Δεν φτάνει μόνο το χρήμα, θέλει συνδυασμό πραγμάτων. Στο πόλο ακούω ότι το μπάτζετ του Ολυμπιακού φτάνει τα 2 εκατ. ευρώ. Δεν σημαίνει ότι θα προσπαθήσουμε να ισοβαθμήσουμε σε αυτό το κομμάτι. Πρέπει να ενισχυθούμε οικονομικά και να κάνουμε έξυπνη διαχείριση του χρήματος. Πάντα υπάρχει κριτική και καλώς υπάρχει, και για εμένα θέλω να υπάρχει κριτική, αλλά θέλω να είναι εποικοδομητική, όχι απλώς κριτική για τις εντυπώσεις. Έτσι και εγώ θα μάθω και θα γίνω καλύτερος.

Το όραμα που έχω είναι κάθε Παναθηναϊκού. Να πρωτοστατούμε εντός τειχών και να μαζεύουμε τίτλους. Να μας φοβάται ο κάθε αντίπαλος, να έχουμε δυνατά ρόστερ για το μέλλον, όπως στο πόλο με τη μεταγραφή του Σκουμπάκη. Επομένως, θέλω να σαρώνουμε εντός Ελλάδας.

Επίσης θέλω και την Ευρώπη, η οποία είναι εκεί και μας περιμένει. Έχουμε υποχρέωση να βγάλουμε τις ομάδες στην Ευρώπη. Να τις βγάλουμε εκεί που πρέπει, στο Τσάμπιονς Λιγκ, όχι στις χαμηλότερες κατηγορίες. Θέλουμε πρωταθλητισμό, κούπες και πρωτιές εντός και εκτός Ελλάδος. Αυτά γίνονται με οικονομική στήριξη και έχουμε κοντά μας ανθρώπους που μπορούν να βοηθήσουν σε αυτό.

Για όλα αυτά χρειαζόμαστε χρηματοδότες. Είναι τιμή μου που συγκεκριμένοι επιχειρηματίες μας βοηθούν. Παράλληλα, είμαι σε επικοινωνία και με άλλους επιχειρηματίες, που δεν θέλουν να εμφανιστούν, αλλά θα βοηθήσουν. Θέλω δυνατή διοικητική ομάδα να τρέξει το σύστημα και να βοηθηθεί οικονομικά».

Αναλυτικά όλη η συνέντευξη:

Για τις εκλογές του Ερασιτέχνη: «Στις 26 είναι η κανονική ημερομηνία των εκλογών, λόγω απαρτίας θα γίνει στις 27. Το λέω χαριτολογώντας ότι χρειάζομαι μία ψήφο για να εκλεχθώ. Όπως καταλαβαίνετε ήταν δύσκολη απόφαση. Αντιλαμβάνεστε ότι έχω περάσει από πολλές φάσεις. Ήμουν μπροστάρης του κ. Γιαννακόπουλου και στο τέλος του κ. Αλαφούζου. Τώρα είμαι μπροστινός του εαυτού μου. Πιστεύω ότι λόγω του γηπεδικού υπάρχει μια διχόνοια στον σύλλογο που δεν κάνει καλό. Ελπίζω με την υποψηφιότητά μου να γίνουμε μια ενότητα. Να ενωθούμε με τον σπουδαίο κόσμο που έχουμε, να γυρίσουμε σελίδα και να πάμε μπροστά. Για εμένα είναι μονόδρομος ο Βοτανικός. Θα είναι το νέο σπίτι μας, ακόμα και οι αντιφρονούντες θα το καταλάβουν. Η επομένη διοίκηση έχει χρέος να θωρακίσει αυτό το έργο, ώστε να μην υπάρξουν άλλες καθυστερήσεις. Αυτή η ιστορία μας παιδεύει κάτι δεκαετίες. Το έργο κατά 99,9% θα γίνει. Η νέα διοίκηση πρέπει να θωρακίσει το έργο στις μη καθυστερήσεις και στο τεχνικό κομμάτι. Υπάρχει συγκεκριμένη σύμβαση και πρέπει να τηρηθεί. Ευελπιστώ, εφόσον βγω πρόεδρος, αυτό να είναι ένα από τα βασικά μελήματα του Δ.Σ.».

Για τη διοίκηση του κ. Μαλακατέ:

«Πρώτα από όλα, όπως όλες οι διοικήσεις, έχουν γίνει λάθη, κάνεις δεν το αμφισβητεί. Το θέμα είναι να μαθαίνουμε τα λάθη μας και να μην τα επαναλαμβάνουμε. Το θέμα του αγώνα στον Άγιο Θωμά ήταν μια δύσκολη και κακή στιγμή για τον σύλλογο. Ακόμα και σε επίπεδο αγωνιστικό, συνολικά στην 5ετία, έχει πάει καλά το αγωνιστικό, μπορούσε και καλύτερα. Φέτος δεν πήγε καλά σε σχέση με πέρσι. Όλοι οι ανταγωνιστές μεγαλώνουν τα μπάτζετ. Είμαστε υποχρεωμένοι να κάνουμε το ίδιο. Δεν νοείται να μην διεκδικεί τα πάντα ο Παναθηναϊκός. Αυτό χρειάζεται χρήμα και χορηγούς. Όλοι είμαστε Παναθηναϊκοί, αν δεν υπάρχουν άνθρωποι να βάζουν χρήματα, τότε δεν θα είμαστε εκεί που θέλουμε.

Δεν φτάνει βέβαια το χρήμα, θέλει συνδυασμό πραγμάτων. Στο πόλο ακούω ότι το μπάτζετ του Ολυμπιακού φτάνει τα 2 εκατομμύρια. Δεν σημαίνει ότι θα προσπαθήσουμε να ισοβαθμήσουμε σε αυτό το κομμάτι. Πρέπει να ενισχυθούμε οικονομικά και να κάνουμε έξυπνη διαχείριση του χρήματος.

Νομίζω ότι σαν διοίκηση το πιο σημαντικό ήταν οι υπογραφές συμβάσεων για τον Βοτανικό. Από εκεί και πέρα, με την προηγούμενη διοίκηση δώσαμε την ευκαιρία στη «βιτρίνα» του συλλόγου, τα ομαδικά αθλήματα. Δώσαμε ώθηση και σε άλλα αθλήματα όπως το πόλο και το πινγκ πονγκ στο οποίο κατακτήσαμε τίτλους. Έχουμε κάνει πράγματα. Πάντα υπάρχει κριτική και καλώς υπάρχει, και για εμένα θέλω να υπάρχει κριτική. Θέλω όμως να είναι εποικοδομητική, όχι απλώς κριτική για τις εντυπώσεις. Και εγώ με την σωστή κριτική θα μάθω, θα γίνω καλύτερος».

Για το όραμα που έχει στον σύλλογο:

«Το όραμα που έχω είναι κάθε Παναθηναϊκού. Να πρωτοστατούμε εντός τειχών και να μαζεύουμε τίτλους. Να μας φοβάται ο κάθε αντίπαλος, να έχουμε δυνατά ρόστερ για το μέλλον, όπως στο πόλο με τη μεταγραφή του Σκουμπάκη. Επομένως, θέλω να σαρώνουμε εντός Ελλάδας. Επίσης θέλω και την Ευρώπη, η οποία είναι εκεί και μας περιμένει. Έχουμε υποχρέωση να βγάλουμε τις ομάδες στην Ευρώπη. Να τις βγάλουμε εκεί που πρέπει, στο Τσάμπιονς Λιγκ, όχι στις χαμηλότερες κατηγορίες. Θέλουμε πρωταθλητισμό, κούπες και πρωτιές εντός και εκτός Ελλάδος. Αυτά γίνονται με οικονομική στήριξη και έχουμε κοντά μας ανθρώπους που μπορούν να βοηθήσουν σε αυτό. Για όλα αυτά χρειαζόμαστε χρηματοδότες. Είναι τιμή μου που συγκεκριμένοι επιχειρηματίες μας βοηθούν. Παράλληλα, είμαι σε επικοινωνία και με άλλους επιχειρηματίες, που δεν θέλουν να εμφανιστούν, αλλά θα βοηθήσουν. Θέλω δυνατή διοικητική ομάδα να τρέξει το σύστημα και να υπάρχουν άτομα που θα στηρίζουν οικονομικά. Θεωρώ ορόσημο το σπίτι του Βοτανικού, το καινούργιο σπίτι του Παναθηναϊκού. Ο στόχος είναι αυτός. Να μην ξεφύγουμε από το χρονοδιάγραμμα, να μην έχουμε άλλες καθυστερήσεις. Να μας παραδοθεί να είναι με βάση τα συμφωνηθέντα και να μην υπάρχει έκπτωση σε αυτό».

Για τη σύμβαση και για την καταγγελία που ήθελαν κάποια μέλη στο Γ.Σ.: «Το άρθρο το είχαμε βάλει για να έχουμε δικαίωμα καταγγελίας μέχρι 31/12/24 με μια παράταση τρίμηνη. Το βάλαμε για να έχουμε ένα μοχλό πίεσης προς τον Δήμο για να ξέρει ότι υπάρχει ένας μηχανισμός ότι μπορεί να γίνει καταγγελία. Το ψάξαμε λεπτομερώς το θέμα, γιατί για να συγκληθεί Γενική Συνέλευση πρέπει να υπάρχουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Πήραμε δύο γνωματεύσεις από σοβαρούς νομικούς που ασχολούνται με τον αθλητικό νόμο και μας είπαν ότι το αίτημα δεν πληρούσε τις νομικές προϋποθέσεις. Είναι λάθος να ακούγεται ότι ο κόσμος ήθελε Γ.Σ. και εμείς δεν τους ακούσαμε. Κάθε διοίκηση πρέπει να σέβεται τον νόμο και τα καταστατικά. Υπάρχουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις για να συγκληθεί η Γ.Σ., αλλά δεν μπορούσαμε λόγω των γνωματεύσεων».

Για το αν είχε δυσκολία στο να πείσει επιφανείς επιχειρηματίες:«Με τον κ. Μπακολίτσα είμαστε χρόνια φίλοι. Εξαιρετικός επιχειρηματίας πολύ πετυχημένος στον χώρο του. Ο Βασίλης, βοηθάει εδώ και 2 χρόνια τώρα με σοβαρά ποσά, σιωπηλώς, έτσι μου ζήτησε. Με το που του έθεσα το θέμα αυτό μου είπε αμέσως ναι. Αγαπάει πολύ τον Παναθηναϊκό και θα είναι από τους βασικούς συντελεστές στην όλη προσπάθεια.

Ο Βασίλης Σταθωκοστόπουλος , είναι ο γιος του Βλάση. Είναι ωραία μετάβαση στην καινούργια εποχή που μπαίνει η νέα γενιά. Ο Βασίλης είναι ενθουσιώδης. Ο Βλάσης ούτως η άλλως είναι κοντά μας ακόμα και όταν έφυγε από το βόλεϊ.. Θα συνεχίσουμε τη συνεργασία με τον Βλάση με ενεργό μέλος τον γιο του.

Προφανώς δεν ζήτησα εγώ από τον κ. Αλαφούζο να κατέβει σαν σύμβουλος, γιατί δεν είναι κάτι συνηθισμένο. Εγώ το έμαθα ότι έχει σκοπό να κατέβει. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι ο κ. Αλαφούζος πρακτικά, μιλάω πάντα για τον Ερασιτέχνη, είναι ο βασικός μας χορηγός, εκτός των υποχρεώσεων από τον νόμο, με αυτό το περιβόητο 10%. Μας έχει τις δύο κάρτες, κάθε χρόνο κάνει και προσωπική χορηγία, ενώ, τα τελευταία δύο χρόνια έχει βάλει κοντά στα 2 εκατομμύρια ευρώ. Είναι ένας άνθρωπος, ο οποίος βάζοντας υποψηφιότητα, μου δείχνει ότι δίνει ψήφο εμπιστοσύνης στη νέα διοίκηση και θα συνεχίσει να στηρίζει όπως όλα αυτά τα χρόνια. Είναι μια μεγάλη επιτυχία, ότι ο κ. Αλαφούζος βάζει την επίσημη σφραγίδα του στη νέα διοίκηση».

Ποια άλλα μέλη θα βρίσκονται στο ψηφοδέλτιο:

«Είναι η αδελφή μου, Τάνια Βρανοπούλου, η Κυριακή Γαλάνη, που είναι εξαιρετική γυναίκα και την είχα στο Δ.Σ. για 5 χρόνια. Η Έλλη Τερζάκη, που είναι οικογενειακή φίλη, χρόνια στέλεχος σε μεγάλες εταιρίες. Εγώ γενικά τη Γυναίκα την πιστεύω. Επειδή είχα περάσει από τη μεγάλη σχολή, Γιάννης Λάτσης, που είχε σε καίριες θέσεις γυναίκες. Το έχω υιοθετήσει και εγώ και το πιστεύω».

Για τον στόχο που έχει:

«Να έχουμε ισχυρή πλειοψηφία για να μπορούμε να προχωράμε με ομόνοια και με τα ίδια πιστεύω όπως το θέμα του Βοτανικού. Δεν είχα καλή εμπειρία τους τελευταίους μήνες με το Δ.Σ να ήταν χωρισμένο και να υπάρχει τοξικότητα. Δεν μου άρεσε αυτό. Είχαμε πλειοψηφία 5-4 και γενικά δημιουργούσε εμπόδια. Αν ο κόσμος του Παναθηναϊκού πιστεύει σε εμένα και τις επιλογές μου, αυτές θα μου δώσει. Αν έχουμε διχόνοια και το ΔΣ είναι μοιρασμένο δεν θα υπάρχει πρόοδος. Αν δεν είμαι δυνατή με πλειοψηφία, το μήνυμα που μου δείχνει ο ψηφοφόρος είναι ότι δεν του κάνω. Οπότε το μήνυμα θα λειφθεί και θα κινηθώ ανάλογα. Ο ι εκλογές αυτές είναι πολύ σημαντικές. Θέλω όσο γίνεται παραπάνω Παναθηναϊκούς να ψηφίσουν για να είναι μέρος αυτής της νέας προσπάθειας. Τους θέλω όλους. Αν δεν σας κάνω κανένα πρόβλημα, λύσεις υπάρχουν. Πάρα πολύ σημαντικό για εμένα η ενότητα, το λέω και θα το ξαναπώ. Θέλω να δώσω την ευκαιρία στον κάθε έναν να πει τις σκέψεις του. Πάντα κάτι θα πάρεις από αυτό. Θέλω τον κόσμο μας κοντά, ακούγεται κλισέ, αλλά κόσμος- διοίκηση- αθλητές, πρέπει να είναι ένα. Σαν Παναθηναϊκός πρέπει να είναι μια γροθιά αυτά τα τρία και να τρέχουν μαζί το πρότζεκτ».

Για τα 22 αθλήματα του Παναθηναϊκού και με ΑμεΑ που είναι βασικός χρηματοδότης:

«Με τα ΑμεΑ έχω μια ιδιαίτερη σχέση. Στα τμήματα αυτά, έχουμε 160 αθλητές των ΑμεΑ σε διάφορες κατηγορίες. Έχω δει αγώνες και μιλάω με τα παιδιά αυτά, είναι τρελοί Παναθηναϊκοί, αγωνίζονται για τη φανέλα. Τους σεβόμαστε ως αθλητές. Στόχος να βγάλουμε μικρά παιδιά με προβλήματα από τα σπίτια τους. Στην παιδεία μας σαν χώρα σε άτομα ΑμεΑ είμαστε πίσω. Να δημιουργήσουμε και άλλα τμήματα. Ότι είμαι βασικός χορηγός για αυτά τα τμήματα δεν λέει τίποτα. Το τι αντλώ από αυτά τα παιδιά τα λέει όλα».

Για το αν υπάρχει στα σκαριά η δημιουργία ενός αγωνιστικού τμήματος που δεν έχει ομάδα ο Παναθηναϊκός: «Το τμήμα που είναι δρομολογημένο να φτιάξουμε μπαίνοντας στο Βοτανικό είναι το χάντμπολ. Δεν το κάνουμε πριν, γιατί υπάρχει το πρόβλημα των γηπέδων. Η βασική σάλα του Βοτανικού έχει προδιαγραφές για χάντμπολ. Πρώτα ο Θεός θα γίνει τότε».

Για τη διαδικασία με τις επιστολικές ψήφους:

«Αν μπει στο σάιτ του Παναθηναϊκού θα βρει λεπτομερώς πληροφορίες. Έχουμε ξανακάνει επιστολική. Αυτό που θέλει προσοχή είναι ότι πρέπει αφού οι εκλογές είναι 26 του μήνα στις 11 το πρωί, θα πρέπει 48 ώρες πριν να έχει φτάσει στα γραφεία του δικαστικού η επιστολική ψήφος. Πρέπει να πάει 24 του μήνα άρα είτε με συστημένη, είτε με κούριερ».

Για τις δυνατές μεταγραφές στο πόλο και αν αυτές είναι μια εικόνα του μέλλοντος: «Το πόλο διαχρονικά ήταν αρκετά έως και παραμελημένο άθλημα, δεν είχε την στήριξη που θεωρώ ότι έπρεπε να έχει. Ο κόσμος πάει συνέχεια στο γήπεδο. Το πόλο λοιπόν είναι το μόνο άθλημα που δεν έχει πάρει πρωτάθλημα ο Παναθηναϊκός. Εκεί το διακύβευα είναι πολύ μεγάλο. Θέλουμε πρωταθλητισμό, κούπες, πρωτιές εντός και εκτός Ελλάδος, αλλά δεν θέλουμε και στο πόλο που τόσα χρόνια τρώμε… ξύλο να ανέβουμε; Αυτά γίνονται με στήριξη οικονομική και έχουμε κοντά μας ανθρώπους που μπορούν. Ο Ολυμπιακός στο πόλο έχει πόσα χρόνια την πρωτιά. Το εγχείρημα πόλο για εμένα είναι πολύ σημαντικό. Από το 2025/26 με τον Ολυμπιακό δεν θα χάνουμε πάντα, θα είναι πιο ισορροπημένα τα πράγματα. Στα επόμενα δύο χρόνια, εφόσον είμαστε διοίκηση και με νέους χορηγούς, στόχος μας να χτυπήσουμε στα ίσα το πρωτάθλημα που αξίζει ο κόσμος του Παναθηναϊκού».

Για το Βοτανικό και τι διαφορά θα κάνει για τον ερασιτέχνη: «Δεν υπάρχει σύγκριση. Τη σήμερον ημέρα εκτός ότι έχουμε το πρόβλημα των γηπέδων που γυρνάμε σαν «επαίτες» για να βρούμε γήπεδο. Το ότι θα έχουμε δικά μας γήπεδα με δική μας εμπορική χρήση είναι η μέρα με τη νύχτα. Αυτή την στιγμή είμαστε σκορποχώρι. Στο Βοτανικό θα έχουμε τον πυρήνα μας. Πρέπει να προχωράμε και για να γιγαντωθεί μια ομάδα πρέπει να έχει δικές της εγκαταστάσεις».

Πότε θα είναι έτοιμες οι εγκαταστάσεις: «Τυπική διαδικασία να περάσει η μελέτη από το Γραφείο αθλητισμού…. Γύρω στα μέσα Μαΐου, έχουμε την προέγκριση και την οικοδομική έγκριση γύρω στο Σεπτέμβριο. Μέχρι το τέλος του χρόνου θα έχει ξεκινήσει το έργο. Μετά θέλει 18 μήνες, που σημαίνει ότι στο τέλος του 2026 δύσκολα θα επιτευχθεί, αλλά μέσα στο 2027 κατά πάσα πιθανότητα θα είναι έτοιμα και τα δύο γήπεδα ποδοσφαίρου και Ερασιτέχνη».

Για το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετώπισε στον Ερασιτέχνη:

«Το πρόβλημα που με ανησυχούσε ήταν με τις τράπεζες. Για εμένα έχει τελειώσει αυτό, είπαν οι τράπεζες ότι δεν υπάρχει θέμα ταβανιού. Θεωρώ ότι εδώ έχει μπει και το κράτος. Το έργο αυτό είναι σημαντικό για τον Παναθηναϊκό, αλλά είναι και θέμα κυβέρνησης. Αν ανέβηκαν οι πρώτες ύλες, δεν με απασχολεί, δεν είναι πρόβλημα του Παναθηναϊκού. Ο Παναθηναϊκός έχει σύμβαση με τον την εταιρία να χτισθούν αυτά. Τώρα πόσο θα πάει το κόστος δεν με ενδιαφέρει, να φτιάξουν αυτά που έχουν συμφωνηθεί.

Δεν θα μικρύνουν οι εγκαταστάσεις του Ερασιτέχνη. Άλλαξε λίγο η μελέτη, αφού η πισίνα ήταν έξω από τις κόκκινες γραμμές. Το γραφείο που κάνει τις μελέτες βρήκε τρόπο να λύσει το πρόβλημα. Κάποιες μικροδιορθώσεις έγιναν απλώς για να είμαστε νομότυποι.

Βρέθηκε με τις τράπεζες ένα πάτημα ότι είχε μπει αυτός ο ενδεικτικός προϋπολογισμός. Κατάλαβαν ότι δεν τους παίρνει, ουσιαστικά ήταν πολιτική πίεση, γιατί δυο τράπεζες δεν μπορούν να πάνε κόντρα στη κυβέρνηση. Άλλωστε και οι τράπεζες θα κερδίσουν από αυτό».

Για το τι θα γίνει η Λεωφόρος μετά τον Βοτανικό:

«Είμαι 67 ετών, τη Λεωφόρο την έχω ζήσει, έχω παραστάσεις .Εχω αισθήματα για τη Λεωφόρο. Πρέπει όμως να προχωράμε. Ο χώρος της Λεωφόρου θα γίνει χώρος πρασίνου. Έχουμε ιδιοκτησία δικά μας 600 τ.μ. Και μπορούμε να τα διαμορφώσουμε όπως θέλουμε. Δεν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο, έχουν γίνει πολλές συζητήσεις. Φεύγοντας από τη Λεωφόρο πρέπει να μείνει κύτταρο Παναθηναϊκού. Αυτό θα το κυνηγήσω με νύχια και με δόντια. Ο,τι μπορούμε να πάρουμε νομικά, θα το κάνουμε πέρα από τα 600 τμ.. Σε συνεργασία με τον δήμο και πάντα νομότυπα. Γύρω από τη Λεωφόρο, έχουμε ξεκινήσει να φτιάχνουμε ακαδημίες, πάντα θα υπάρχει παρουσία παναθηναϊκή εκεί».

Για τον κόσμο και τα τμήματα Γυναικών:

«Είναι μοναδικό και να πούμε πολλά μπράβο στον κόσμο που γεμίζει όλα τα γήπεδά μας. Τον κόσμο τον θέλουμε μαζί μας. Το μπάσκετ Γυναικών, η ατμόσφαιρά μας δεν υπάρχει πουθενά αλλού! Για αυτό υπάρχει και η φοβέρα λόγω των συνθηκών. Με το μπάσκετ Γυναικών είχα συνδεθεί ίσως ένα κλικ παραπάνω από άλλα τμήματα. Πρέπει να μπούμε σε διαδικασία να ανεβάσουμε το μπάτζετ και να κάνουμε αντεπίθεση. Είναι ένα παζλ που πρέπει να αντιμετωπιστεί με σοβαρότητα και πλάνο. Το ποδόσφαιρο Γυναικών το ξεκινήσαμε από μηδενική βάση. Κοιτάμε το πλάνο της χρονιάς. Εμείς δεν αγοράζουμε ομάδες, ξεκινάμε από τη χαμηλή κατηγορία και προχωράμε».

Αν σκέφτηκε ποτέ να τα παρατήσει: «Δεν τα παρατάω εγώ εύκολα. Υπήρχαν στιγμές χαράς και λύπης, έτσι είναι η ζωή, αλλά δεν τα παρατάω».

Για το τι ονειρεύεται να έχει πετύχει μετά τη θητεία του στον Ερασιτέχνη: «Να είμαστε στον Βοτανικό. Η συγκομιδή τίτλων σε Ελλάδα και Ευρώπη να είναι πολύ πάνω από ότι είναι τώρα. Να έχουμε ένα σύστημα σωστό με τις εγκαταστάσεις, να κινούμαστε σαν ένας μεγάλος σύλλογος σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Να ανεβάσουμε τα νούμερα και τα τμήματα των ΑΜΕΑ. Δεν θα είμαι ποτέ ικανοποιημένος, ό,τι και να κάνουμε θα μπορούσαμε να πετύχουμε ακόμα περισσότερα».

Για τον κ. Μαλακατέ: «Είχα καλή συνεργασία 5 χρόνια μαζί του όταν με κάλεσε. Ο κ. Μαλακατές όπως ο κάθε ένας, έκανε τα λάθη του, αλλά έχει προσφέρει πράγματα. Η 5ετία αγωνιστικά πήγε καλά, αλλά πιστεύω ότι πρέπει να τα πάμε καλύτερα. Με ανθρώπους που αγαπούν τον Παναθηναϊκό και θα βάλουν τα ωραία τους χρήματα για να πάμε μπροστά. Βλέπετε, ότι γίνεται μια κίνηση σε αυτό τον δρόμο. Έχω ψηλό στόχο να βρω και άλλους ανθρώπους».

Το μήνυμά του προς τον κόσμο του Παναθηναϊκού:

«Θα ήθελα να παρακαλέσω για τις εκλογές να έρθει να ψηφίσει γιατί είναι σημαντικές εκλογές. Να βγει ένα Δ.Σ. δυνατό που θα μπορεί να φέρει εις πέρας αυτά που θέλουμε όλοι σαν Παναθηναϊκοί. Τους ευχαριστώ πολύ γιατί ακούω αρκετά καλά λόγια για εμένα».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.