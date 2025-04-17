Μπορεί η Premier League να είναι το πολύτιμο πετράδι του αγγλικού ποδοσφαίρου, όμως η ραχοκοκαλιά του αποτελείται από την EFL. Η αγγλική λίγκα, που πλέον έχει υπό την αιγίδα της την Championship, τη League One και τη League Two, καθώς το Carabao Cup και το EFL Trophy, αποτελεί την αρχαιότερη παγκοσμίως και σήμερα έχει γενέθλια.

Βλέπετε, συμπληρώνονται 137 χρόνια από τις 17 Απριλίου 1888, όταν μετά από διαβουλεύσεις ετών με τη FA, έγινε αποδεκτός ο επαγγελματισμός στο ποδόσφαιρο. Μία μέρα σαν κι αυτή λοιπόν, στο Μάντσεστερ, γεννήθηκε η Football League, που τα τελευταία χρόνια έγινε English Football League.

Λίγους μήνες ακόμα, θα ξεκινούσε το πρώτο πρωτάθλημα υπό την ηγεσία της νέας λίγκας, με τη συμμετοχή δώδεκα ιστορικών συλλόγων, τρεις εκ των οποίων βρίσκονται αυτή τη στιγμή στην Premier League.

Ο λόγος για τις Άστον Βίλα, Γουλβς και Έβερτον, που αποτέλεσαν ιδρυτικά μέλη της EFL μαζί με τις Άκρινγκτον, Γουέστ Μπρομ, Μπλάκμπερν, Μπόλτον, Μπέρνλι, Νοτς Κάουντι, Ντέρμπι Κάουντι, Πρέστον και Στόουκ.

Τον τίτλο κατέκτησε μετά από σεζόν 22 αγωνιστικών η Πρέστον, που έμεινε αήττητη και με 18-4-0 έκοψε πρώτη το νήμα, αφήνοντας στο -11 την Άστον Βίλα.

Η πρωταθλήτρια του 1889 μετέχει φέτος στην Championship, όπως και οι Γουέστ Μπρομ, Μπλάκμπερν, Μπέρνλι, Ντέρμπι και Στόουκ, με την Μπόλτον να βρίσκεται μία κατηγορία κάτω, στη League One και την Άκρινγκτον στη League Two, μαζί με τη Νοτς Κάουντι.

