Απόψε το βράδυ μαθαίνει αντίπαλο ο Ολυμπιακός! Η Ρεάλ Μαδρίτης υποδέχεται στις 21:45 (sport-fm.gr, Novasports Prime) την Μπάγερν Μονάχου στη «Movistar Arena» στο τρίτο και τελευταίο παιχνίδι των play-in της Ευρωλίγκας, ζευγάρι από το οποίο θα προκύψει το 8ο και τελευταίο εισιτήριο των playoffs!

Την περασμένη Τρίτη (15/04), οι «μερένχες» έχασαν την ευκαιρία να προκριθούν ως 7η στην post season της κορυφαίας ευρωπαϊκής διοργάνωσης, γνωρίζοντας δίκαιη ήττα με σκορ 81-73 από την απίθανη Παρί! Παρά το γεγονός πως έπαιζε μπροστά στο κοινό της και ήταν η ομάδα με τη βαριά φανέλα και την περίσσια εμπειρία, η Ρεάλ δεν μπόρεσε επουδενί να επιβεβαιώσει τον τίτλο του φαβορί και πλέον κινδυνεύει σοβαρά να αποχαιρετήσει νωρίς την Ευρωλίγκα, μετά την περσινή της παρουσία στον τελικό του Final 4.

Από την άλλη τώρα, οι Βαυαροί, πανηγύρισαν την ίδια ημέρα, τεράστια νίκη επί του Ερυθρού Αστέρα στη Γερμανία, στο ματς «ζωής ή θανάτου» των play-in ανάμεσα στην 9η και 10η ομάδα. Σε ένα πραγματικό ντέρμπι καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα, η Μπάγερν λύγισε τους Σέρβους στην παράταση με σκορ 97-93 , έχοντας ως κορυφαίους τους Μπούκερ και Έντουαρντς με 21 και 17 πόντους αντίστοιχα.

Τη φετινή σεζόν, οι δύο ομάδες έδωσαν μεγάλες μάχες στα μεταξύ τους παιχνίδια για τη regular season, με τη Ρεάλ να επικρατεί με 88-76 στη Μαδρίτη και τους Γερμανούς με 97-89 στη «SAP Arena». Αγωνιστικά, δεν αντιμετωπίζουν προβλήματα και θα παραταχθούν πλήρεις αμφότερες οι ομάδες στον «τελικό» για την πρόκριση στα playoffs.

Εκεί, ο νικητής του ζευγαριού, θα τεθεί αντιμέτωπος με την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα με μειονέκτημα έδρας, με το Game 1 της σειράς να διεξάγεται στο ΣΕΦ την Τετάρτη του Πάσχα (23/04).

