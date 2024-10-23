Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ώρα για μπάσκετ στον bwin ΣΠΟΡ FM 94,6 με Ευρωλίγκα!

Η Ευρωλίγκα συνεχίζεται με τον Παναθηναϊκό AKTOR και τον Ολυμπιακό να αγωνίζονται εκτός έδρας και τον bwinΣΠΟΡ FM να τους ακολουθεί. 

bwin ΣΠΟΡ FM 94,6 ευρωλίγκα

Η Ευρωλίγκα συνεχίζεται με τον Παναθηναϊκό AKTOR και τον Ολυμπιακό να αγωνίζονται εκτός έδρας και τον bwinΣΠΟΡ FM να τους ακολουθεί. 

Την αρχή κάνουν οι «πράσινοι» που στις 20:45 αντιμετωπίζουν τη Φενέρμπαχτσε στην Κωνσταντινούπολη. Η ομάδα του κόουτς Αταμάν μετά τις δύο ήττες σε Παρίσι και Μαδρίτη ψάχνει αντίδραση απέναντι στο σύνολο του Γιάσικεβίτσιους.

Περιγράφει από την «Ulker Sports Arena» ο απεσταλμένος του bwinΣΠΟΡ FM 94,6, Γιώργος Πετρίδης

Στις 21:45 πάμε Μόναχο. Μπάγερν - Ολυμπιακός.

Οι «ερυθρόλευκοι» του κόουτς Μπαρτζώκα θέλουν την πρώτη εκτός έδρας νίκη τους στην φετινή Ευρωλίγκα. Οι Βαυαροί από την άλλη δεν έχουν ηττηθεί στο γήπεδό τους. Στην περιγραφή του αγώνα ο απεσταλμένος μας Νίκος Ζέρβας.

Η Παρασκευή είναι μέρα για μπάσκετ! 
Φενέρμπαχτσε - Παναθηναϊκός AKTOR και Μπάγερν - Ολυμπιακός 
με την υπογραφή του bwinΣΠΟΡ FM 94,6 !

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: bwin ΣΠΟΡ FM
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
11 0 Bookmark