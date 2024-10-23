Κατάμεστο θα είναι το ΣΕΦ στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό για το ελληνικό πρωτάθλημα. Οι ερυθρόλευκοι ενημέρωσαν ότι έχουν εξαντληθεί όλα τα εισιτήρια για την αναμέτρηση αυτή, την δεύτερη των δύο ομάδων μετά τον τελικό του Σουπερ Καπ.

Την ίδια στιγμή οι Πειραιώτες ενημέρωσαν ότι ξεκινά η διάθεση των εισιτηρίων για τα παιχνίδια με τη Ρεάλ και τη Μπαρτσελόνα.

Αναλυτικά…



Η Κ.Α.Ε. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ανακοινώνει ότι για τους αγώνες Euroleague με την REAL MADRID 29/10/2024, με ώρα έναρξης 21:15 και με την FC BARCELONA 31/10/2024, με ώρα έναρξης 21:15 η διάθεση των εισιτηρίων πραγματοποιείται ως εξής:



• Μέσω internet και από τα: www.olympiacosbc.gr και www.ticketmaster.gr από την Παρασκευή 18/10/2024 και ώρα 10:00 και έως την εξάντλησή τους.

• Μέσω του τηλεφωνικού κέντρου: στο τηλέφωνο 211 199 6007.



Οι τιμές των εισιτηρίων και για τους αγώνες είναι: 25€, 30€, 35€, 40€, 80€, 120€, 130€, 150€, 180€, 300€, 350€, KAI 500€.



ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΌ (27/10, 20:15) ΕΙΝΑΙ SOLD OUT!!!



Η Κ.Α.Ε. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ενημερώνει τους φιλάθλους ότι, για την προστασία τους, να προμηθεύονται εισιτήρια μόνο μέσω των επίσημων καναλιών πώλησης της Κ.Α.Ε. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ.



Η είσοδός των φιλάθλων στο γήπεδο γίνεται ΜΟΝΟ με τη χρήση της εφαρμογής του Gov.gr Wallet.



Την εφαρμογή Gov.gr Wallet μπορεί οποιοσδήποτε να κατεβάσει από το Google Play ή το App Store εφόσον είναι εγγεγραμμένος στο ΕΘΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (Ε.Μ.Επ.).



Όποιος δεν έχει εγγραφεί μπορεί να το κάνει στο emep.gov.gr . Για παιδιά κάτω των 15 ετών που ΔΕΝ διαθέτουν προσωπικούς κωδικούς TaxisNet, ο κηδεμόνας εισέρχεται στο δικό του Gov.gr Wallet προσθέτοντας ΠΡΩΤΑ το δικό του κωδικό/εισιτήριο και στη ΣΥΝΕΧΕΙΑ το παιδικό.



Αγοράζοντας κωδικούς εισιτηρίων, θα σας αποστέλλεται email με ένα αρχείο PDF ανά κωδικό / εισιτήριο, το οποίο περιλαμβάνει το QR CODE για σκανάρισμα ή τον κωδικό του για την εισαγωγή του στο GOV.gr Wallet.



1. Για τους αλλοδαπούς που ΔΕΝ διαθέτουν προσωπικούς κωδικούς TaxisNet και έχουν ξένο διαβατήριο, η διαδικασία είναι η ακόλουθη:

αγοράζουν κανονικά από την πλατφόρμα μας τον κωδικό / εισιτήριο και όταν θα χρησιμοποιήσουν την εφαρμογή του Gov.gr Wallet επιλέγουν το πεδίο NON GREEK RESIDENT και στο βήμα της ταυτοποίησης σκανάρουν τον κωδικό / εισιτήριο και ΔΕΝ επιλέγουν το Skip, στη συνέχεια σκανάρουν με NFC το διαβατήριό τους. Σε περίπτωση που και πάλι δεν μπορούν να ολοκληρώσουν τη διαδικασία ταυτοποίησης, μπορούν την ημέρα του αγώνα να πάνε στα εκδοτήρια του ΣΕΦ και ώρες από 10:00 μέχρι και την ώρα έναρξης του αγώνα. ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ΕΠΙΛΟΓΗ EVENT TICKETS στην αρχική σελίδα της Gov.gr Wallet είναι μόνο για τους αλλοδαπούς.



2. Για τα σώματα ασφαλείας κατά τη διαδικασία της ταυτοποίησης ΔΕΝ πρέπει να συμπληρώσουν τον αριθμό ταυτότητας τους στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (Ε.Μ.Επ) για να προχωρήσουν τη διαδικασία της ταυτοποίησης στο Gov.gr Wallet.

Για περισσότερες λεπτομέρειες αναφορικά με το ψηφιακό εισιτήριο καθώς και για πληροφορίες και οδηγίες αναφορικά με την λειτουργία και τη προσθήκη του ψηφιακού εισιτηρίου μπορείτε να ανατρέξετε στο https://tickets.gov.gr/



Η Κ.Α.Ε. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΔΕΝ εμπλέκεται στη διαδικασία προσθήκης του ψηφιακού εισιτηρίου στο Gov.gr wallet από την αγορά του και εντεύθεν. Για οποιοδήποτε τεχνικό πρόβλημα παρουσιαστεί σχετικά με την προσθήκη στο Gov.gr Wallet ή τυχόν δυσλειτουργίες ή άτομα που δεν έχουν πρόσβαση σε αυτό, θα πρέπει να ανατρέξουν αποκλειστικά στο https://support.gov.gr/guide/.



Η ΚΑΡΤΑ ΦΙΛΑΘΛΟΥ ΤΟΥ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ και για τους δύο (2) αγώνες ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ



Η Κ.Α.Ε ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ υπενθυμίζει ότι απαραίτητη προϋπόθεση για την αγορά εισιτήριου αγώνα είναι η αγορά της «ΚΑΡΤΑΣ ΦΙΛΑΘΛΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ» που κοστίζει 15€ ετησίως.



Οι φίλαθλοι θα μπορούν να προμηθεύονται την «κάρτα φιλάθλου Ολυμπιακού» μέσω του www.olympiacossfp.gr.



Για πληροφορίες σχετικά με την «κάρτα φιλάθλου Ολυμπιακού» μπορείτε να καλείτε στον Ερασιτέχνη Ο.Σ.Φ.Π. στο 211-1007060 ή στο members@osfp.gr.



Είσοδος παιδιών-Προσοχή!

Σας υπενθυμίζουμε ότι μόνο τα παιδιά μέχρι 3 ετών έχουν δικαίωμα εισόδου χωρίς εισιτήριο (χωρίς εξασφαλισμένη θέση) στους αγώνες του Ολυμπιακού. Για την είσοδο των παιδιών άνω των 3 ετών, απαιτείται η έκδοση εισιτηρίου ή η κατοχή εισιτηρίου διαρκείας στο όνομα του παιδιού. Επίσης, είναι απαραίτητο ο συνοδός του παιδιού να έχει μαζί του επίσημο έγγραφο που να αποδεικνύει την ημερομηνία γέννησης του/των παιδιού/ων που συνοδεύει. Σε περίπτωση που δεν θα ακολουθούνται οι παραπάνω οδηγίες, δεν θα επιτρέπεται η είσοδος.



ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΜΕΑ

Για τον αγώνα με την REAL MADRID, παρακαλούμε, επικοινωνήστε μέχρι την Παρασκευή 25/10/2024 και ώρα 18:00 στο email fansdpt@olympiacosbc.gr για την κράτηση θέσης ΑΜΕΑ και για τα αναπηρικά καροτσάκια και αμαξίδια.

Για τον αγώνα με την FC BARCELONA, παρακαλούμε, επικοινωνήστε μέχρι την Δευτέρα 28/10/2024 και ώρα 18:00 στο email fansdpt@olympiacosbc.gr για την κράτηση θέσης ΑΜΕΑ και για τα αναπηρικά καροτσάκια και αμαξίδια.



Παρακαλούμε από εδώ και στο εξής όλα τα αιτήματα να γίνονται μόνο ηλεκτρονικά στο email fansdpt@olympiacosbc.gr και σε κάθε αίτημα θέσης ΑΜΕΑ πρέπει να μας στέλνετε :



• ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΕΠΑ για κάθε ΑΜΕΑ και διευκρίνηση στον τίτλο αν πρόκειται για αμαξίδιο ή για θέση.

• ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΑΙ ΑΜΚΑ μέσα στο κείμενο ξεκάθαρα.

• ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΑΙ ΑΜΚΑ ΣΥΝΟΔΟΥ μέσα στο κείμενο ξεκάθαρα.

• Δεν θα γίνεται δεκτό κανένα αίτημα εάν δεν πληροί όλα τα παραπάνω δεδομένα και αν το λάβουμε εκπρόθεσμα.

• Στη συνέχεια θα λαμβάνετε απάντηση 2 ημέρες περίπου πριν από τον αγώνα εφόσον υπάρχει διαθεσιμότητα θέσης και θα λαμβάνετε το εισιτήριό σας ηλεκτρονικά.

• Οι οδηγίες για τη διαδικασία εισόδου των αμαξιδίων θα δίνονται στo email.



ΠΡΟΣΟΧΗ:

Επειδή βάσει του νέου Νόμου γίνεται έλεγχος ταυτοπροσωπίας στις εισόδους των θυρών, παρακαλείσθε να προσέλθετε νωρίτερα με το έγγραφο ταυτοπροσωπίας σας (στοιχεία εισιτήριου και εγγράφου ταυτοπροσωπίας απαιτείται να είναι ίδια.



PARKING

Δικαίωμα εισόδου στα PARKING του ΣΕΦ έχουν ΜΟΝΟ οι κάτοχοι διαρκείας VIP, COURT SEATS, BASELINE, EXECUTIVE A και EXECUTIVE B.

Πληροφορίες για τα εισιτήρια στο ticketingdpt@olympiacosbc.gr

