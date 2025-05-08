Λογαριασμός
Βιτόρια: «Αυτά μας έστειλαν στο Champions League, αλλά δεν τελειώσαμε ακόμα…»

Ο Βιτόρια ολοκλήρωσε την αποστολή για τον Παναθηναϊκό, σχολίασε πώς εξασφαλίστηκε η παρουσία στην επόμενη διοργάνωση και έστειλε μήνυμα για το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό

Ο Ρουί Βιτόρια με το πρώτο «διπλό» του Παναθηναϊκού στο 2025 και το 2-1 επί της ΑΕΚ στην OPAP Arena, πέτυχε τον τελευταίο στόχο που είχε απομείνει για φέτος στο «τριφύλλι». Την παρουσία στα προκριματικά του επόμενου Champions League.

Γι' αυτό και σχολίασε στα social media: «Δουλειά, αφοσίωση και ανταγωνιστικό πνεύμα. Αυτά μας έστειλαν στο Champions League, αλλά το ταξίδι δεν έχει τελειώσει ακόμα. Απόλυτη προσήλωση στην Κυριακή, μέχρι το τέλος».

