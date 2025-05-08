Βιτόρια: «Αυτά μας έστειλαν στο Champions League, αλλά δεν τελειώσαμε ακόμα…»

Ο Ρουί Βιτόρια με το πρώτο «διπλό» του Παναθηναϊκού στο 2025 και το 2-1 επί της ΑΕΚ στην OPAP Arena, πέτυχε τον τελευταίο στόχο που είχε απομείνει για φέτος στο «τριφύλλι». Την παρουσία στα προκριματικά του επόμενου Champions League.



Γι' αυτό και σχολίασε στα social media: «Δουλειά, αφοσίωση και ανταγωνιστικό πνεύμα. Αυτά μας έστειλαν στο Champions League, αλλά το ταξίδι δεν έχει τελειώσει ακόμα. Απόλυτη προσήλωση στην Κυριακή, μέχρι το τέλος».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.