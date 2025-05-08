Η ώρα της «Ένωσης» για ευρωπαϊκό στέμμα έφθασε

Το final four του BASKETBALL CHAMPIONS LEAGUE διεξάγεται στο σπίτι της Ένωσης και ο bwinΣΠΟΡ FM 94,6 σας μεταφέρει όλη τη δράση από τη SUNEL ARENA.

Την Παρασκευή (09/05) στις 21:00, η ΑΕΚ Betsson αντιμετωπίζει στον ημιτελικό την Ουνικάχα Μάλαγα, με στόχο να αποκλείσει την κάτοχο του τροπαίου και να προκριθεί στον τελικό της διοργάνωσης. Στο άλλο ματς παίζουν Τενερίφη- Γαλατάσαράϊ στις 18:00.

Στην περιγραφή ο Χρήστος Ρομπόλης.

Μετά τη λήξη του αγώνα, επιστρέφουμε στο στούντιο για σχόλια και ρεπορτάζ, μέχρι την ώρα που δίνουμε ασίστ στους ακροατές για τις δικές τους απόψεις.

ΑΕΚ Βetsson – Oυνικάχα Μάλαγα την Παρασκευή (09/05) στις 21:00.

Ζήστε το μεγάλο ματς φάση προς φάση, εδώ. Στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6 .



Πηγή: skai.gr

