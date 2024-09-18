Τεταμένο είναι το κλίμα στη Ρόμα μετά την απόλυση του Ντανιέλε Ντε Ρόσι. Αρκετοί οπαδοί βρέθηκαν στο προπονητικό κέντρο και περίμεναν έξω από αυτό την έλευση των ποδοσφαιριστών, θέλοντας να τους εκφράσουν την έντονη διαμαρτυρία τους.

Comincia a salire la tensione fuori #Trigoria. “Quanti ne vogliamo fare fuori ancora?” dice un tifoso a Lorenzo #Pellegrini dopo l’esonero di #DeRossi #AsRoma 🟡🔴 pic.twitter.com/oANNZtW4qA September 18, 2024

Αυτός που άκουσε τα περισσότερα από κάθε άλλον ήταν ο αρχηγός της ομάδας, Λορέντσο Πελεγκρίνι. «Πόσους θα φάτε ακόμα», ήταν μια από τις χαρακτηριστικές ατάκες προς τον 28χρονο σχετικά με τη νέα αποχώρηση προπονητή, αφού υπενθυμίζεται πως είχε προηγηθεί του Ντε Ρόσι ο Ζοσέ Μουρίνιο.

Στο ίδιο μήκος κύματος και το «κράξιμο» στον Μπράιαν Κριστάντε, ο οποίος προσφάτως είχε μια έντονη λογομαχία με τον Ντε Ρόσι σε προπόνηση, με τις σχέσεις των δύο ανδρών να μην είναι καλές.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.