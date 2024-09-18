Εποχή Ιβάν Γιούριτς στη Ρόμα, καθώς όπως όλα δείχνουν θα αποτελέσει τον αντικαταστάτη του Ντε Ρόσι στον πάγκο της. Ο Κροάτης τεχνικός, πρώην προπονητής της Τορίνο και της Βερόνα, έχει ήδη φτάσει στην πρωτεύουσα της Ιταλίας για να οριστικοποιήσει τη συμφωνία και να υπογράψει το συμβόλαιό του. Μάλιστα, αναμένεται να κάνει προπόνηση και με την ομάδα το απόγευμα.

Το συμβόλαιο του Γιούριτς θα έχει ισχύ για έναν χρόνο και θα ανανεωθεί αυτόματα αν η ομάδα προκριθεί στο Champions League της επόμενης περιόδου. Ο Κροάτης τεχνικός ήταν ο δεύτερος υποψήφιος μετά τον Στέφανο Πιόλι, που θα συνεχίσει στην Αλ Νασρ, με το προφίλ του να εναρμονίζεται πλήρως στις απαιτήσεις των «τζιαλορόσι», που έψαχναν έναν έμπειρο προπονητή με ικανότητα να αναδεικνύει ταλαντούχους ποδοσφαιριστές.

🟡🔴🇭🇷 AS Roma are closing in on the appointment of Ivan Jurić as new head coach.



AS Roma ownership decide to go for a manager in ‘Gasperini style’ to develop young players, project focused on that key point.



Final details of the deal being sealed. pic.twitter.com/W8Q7koWdlV — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 18, 2024

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.