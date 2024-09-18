Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ο Γιούριτς αναλαμβάνει τα ηνία της Ρόμα

Ο Ιβάν Γιούριτς είναι ο εκλεκτός για να αντικαταστήσει τον Ντανιέλε Ντε Ρόσι στον πάγκο της Ρόμα και αναμένεται να υπογράψει συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2025

Ivan Jurić

Εποχή Ιβάν Γιούριτς στη Ρόμα, καθώς όπως όλα δείχνουν θα αποτελέσει τον αντικαταστάτη του Ντε Ρόσι στον πάγκο της. Ο Κροάτης τεχνικός, πρώην προπονητής της Τορίνο και της Βερόνα, έχει ήδη φτάσει στην πρωτεύουσα της Ιταλίας για να οριστικοποιήσει τη συμφωνία και να υπογράψει το συμβόλαιό του. Μάλιστα, αναμένεται να κάνει προπόνηση και με την ομάδα το απόγευμα.

Το συμβόλαιο του Γιούριτς θα έχει ισχύ για έναν χρόνο και θα ανανεωθεί αυτόματα αν η ομάδα προκριθεί στο Champions League της επόμενης περιόδου. Ο Κροάτης τεχνικός ήταν ο δεύτερος υποψήφιος μετά τον Στέφανο Πιόλι, που θα συνεχίσει στην Αλ Νασρ, με το προφίλ του να εναρμονίζεται πλήρως στις απαιτήσεις των «τζιαλορόσι», που έψαχναν έναν έμπειρο προπονητή με ικανότητα να αναδεικνύει ταλαντούχους ποδοσφαιριστές.

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ρομά ποδόσφαιρο προπονητής
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
17 0 Bookmark