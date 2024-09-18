Και επίσημα στον ΣΚΑΪ τα τηλεοπτικά δικαιώματα της Super League 2.
Λίγες ημέρες πριν τη σέντρα της Β' κατηγορίας, η λίγκα ανακοίνωσε ότι:
Ολοκληρώθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο της Super League 2, όπου αποφασίστηκε ομόφωνα η παραχώρηση των τηλεοπτικών δικαιωμάτων αγωνιστικής περιόδου 2024-2025 στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ.
Το πρόγραμμα μεταδόσεων της 1ης αγωνιστικής:
- Παρασκευή (20/9) 17:00 Παναχαϊκή – ΑΕΚ Β’ Monobala.gr
- Σάββατο (21/9) 14:45 ΑΕΛ – Καβάλα ΣΚΑΪ
- Κυριακή (22/9) 12:00 Χανιά – Καλαμάτα ΣΚΑΪ
- Κυριακή (22/9) 17:00 ΠΑΟΚ Β’ – ΠΟΤ Ηρακλής/Φούρνοι Βενέτη ΣΚΑΪ Hybrid
- Δευτέρα (23/9) 17:30 Asteras Β’ AKTOR – Πανιώνιος Monobala.gr
Πηγή: sport-fm.gr
