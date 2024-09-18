Ο γνωστός Άγγλος δημοσιογράφος Γκρέιαμ Μπέιλι αναφέρθηκε στο ρεπορτάζ του στις προτάσεις που απέρριψε ο Αντονί Μαρσιάλ, προτού καταλήξει στην ΑΕΚ.

Όπως τονίζει, ο 29χρονος Γάλλος επιθετικός είχε προτάσεις ακόμα και από ομάδες της Premier League, ενώ δέχτηκε μεγάλες προσφορές από Σαουδική Αραβία και Κατάρ, προτού επιλέξει να συνεχίσει την καριέρα του στην Ελλάδα. Σε όσα αναφέρει ο Άγγλος ρεπόρτερ πρέπει να προσθέσουμε τη βραζιλιάνικη Φλαμένγκο, αλλά και ομάδες από την πατρίδα του που τον είχαν προσεγγίσει νωρίτερα μέσα στο καλοκαίρι.

Χαρακτηριστικά ο Μπέιλι γράφει:

«Είχε προτάσεις από τη Σαουδική Αραβία και το Κατάρ και το πιθανότερο σενάριο ήταν να συνεχίσει μακριά από την Ευρώπη, ενώ είχε επαφές και με τη βραζιλιάνικη Φλαμένγκο. Η ΑΕΚ του πρόσφερε ένα από τα μεγαλύτερα συμβόλαια στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου για να τον πείσει», αναφέρει στο δημοσίευμά του στο HITC ο Μπέιλι, ο οποίος στη συνέχεια προσθέτει:

«Υπήρξε ακόμα η πιθανότητα να παραμείνει στην Αγγλία. Συζητήσεις έγιναν και με ομάδες της Premier League τις τελευταίες εβδομάδες, αλλά καμία από αυτές τις επιλογές δεν φάνηκε ελκυστική στον Γάλλο σταρ».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.