Χωρίς τους οπαδούς του ο Ολυμπιακός θα κοντραριστεί με τη Φενέρμπαχτσε στο παιχνίδι στην Τουρκία για τα προημιτελικά του Conference League. Μετά από σχετικό έγγραφο της UEFA και την απαγορευτική έκθεση ρίσκου της Τουρκικής αστυνομίας (NFIP) έγινε γνωστό ότι οι φίλοι των ερυθρολεύκων δεν θα μπορέσουν να ταξιδέψουν στην Κωνσταντινούπολη για να σταθούν στο πλευρό των παικτών του Μεντιλίμπαρ στο δεύτερο ματς των δύο ομάδων.

Ο Ολυμπιακός είχε καταβάλει προσπάθειες για να λάβει έστω το 50% από το σύνολο των εισιτηρίων που προβλέπει ο κανονισμός της UEFA (αυτός ήταν 1250 εισιτήρια) για τις εκτός έδρας αναμετρήσεις.

Υπενθυμίζουμε ότι και στο πρώτο ματς, της ερχόμενης Πέμπτης δεν θα βρεθούν Τούρκοι οπαδοί στο Καραϊσκάκη καθώς υπάρχει σχετική τιμωρία, αλλά και μετά από σχετική εντολή δεν θα παραλάβουν οι Τούρκοι και τα 200 εισιτήρια Α’ κατηγορίας, τα οποία - αρχικά - είχαν εξαιρεθεί από την τιμωρία που είχε επιβληθεί στη Φενέρμπαχτσέ.

