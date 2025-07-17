Τη μεταγραφή του Ντόντα Χολ ολοκληρώνει ο Ολυμπιακός. Όπως ανέφερε ο Νίκος Ζέρβας, υπάρχει συμφωνία με την Μπασκόνια για την απόκτηση του Αμερικανού σέντερ, ο οποίος αναμένεται να υπογράψει συμβόλαιο διάρκειας δύο ετών με προοπτική επέκτασης για έναν ακόμη χρόνο (2+1).

Πρόκειται για μια εξέλιξη την οποία είχε προϊδεάσει μέσω του bwinΣΠΟΡ FM ο ρεπόρτερ μας, με τους «ερυθρόλευκους» να επιβεβαιώνουν τη συμφωνία με τους Βάσκους.

Ο Ολυμπιακός θα πληρώσει το ποσό των 600 χιλ. ευρώ στην Μπασκόνια για να κάνει δικό του τον Ντόντα Χολ. Όσον αφορά το συμβόλαιο του 28χρονου θα πλησιάζει τα 2 εκατ. ευρώ για τα δύο πρώτα χρόνια συνεργασίας τους με τους Πειραιώτες.

Ο Χολ προέρχεται από μια εξαιρετική σεζόν με τη φανέλα της Μπασκόνια, τόσο στη Euroleague όσο και στη Liga Endesa. Στην κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση, μέτρησε 8.7 πόντους, 5.4 ριμπάουντ, 1.1 κοψίματα και 14.4 μονάδες στο PIR, με εντυπωσιακή αποτελεσματικότητα (71.4% στα δίποντα). Στην Ισπανία, συνέχισε στο ίδιο μοτίβο, με 7.3 πόντους και 5.3 ριμπάουντ ανά αγώνα, επιβεβαιώνοντας τη σταθερότητά του.

Αυτό που κάνει τον Χολ να ξεχωρίζει δεν είναι μόνο οι αριθμοί του, αλλά ο τρόπος με τον οποίο επηρεάζει το παιχνίδι. Είναι ένας σέντερ με εκρηκτικότητα, ταχύτητα και εξαιρετικά αθλητικά προσόντα. Διαθέτει την ικανότητα να τελειώνει φάσεις πάνω από τη στεφάνη, να τρέχει το γήπεδο και να προσφέρει rim protection, στοιχεία που λείπουν από το υπάρχον ρόστερ του Ολυμπιακού, ειδικά μετά τον τραυματισμό του Μουσταφά Φαλ.

