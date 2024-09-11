Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Ζημιά 134 εκατ. ευρώ για την περασμένη σεζόν

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έκλεισε το οικονομικό έτος στις 30 Ιουνίου 2024 με ζημιά 134,1 εκατ. ευρώ. Αυτή είναι η δεύτερη μεγαλύτερη απώλεια στον ισολογισμό για τον αγγλικό σύλλογο, μετά τα 135,5 εκατομμύρια ευρώ το 2021/22. Συνολικά τα τελευταία πέντε χρόνια ο αγγλικός σύλλογος έχει καταγράψει ζημιές άνω των 437 εκατ. ευρώ.

«Ο σύλλογος παραμένει δεσμευμένος και σε συμμόρφωση τόσο με τους κανόνες κέρδους και βιωσιμότητας της Premier League όσο και με τους κανονισμούς της UEFA για το οικονομικό Fair-Play», δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ Ομάρ Μπεράντα.

Τα νέα οικονομικά μεγέθη της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ καλύπτουν μια περίοδο κατά την οποία η ομάδα τερμάτισε όγδοη στην Premier League και στην τελευταία θέση του ομίλου της στο Champions League, αλλά κατέκτησε το Κύπελλο Αγγλίας.

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ κατέγραψε έσοδα ρεκόρ τη σεζόν 2023/24, ύψους 784,3 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 2% σε σύγκριση με το 2023.

Το μεγαλύτερο μέρος αφορά εμπορικά έσοδα, τα έσοδα από τηλεοπτικά δικαιώματα, ωστόσο σημείωσαν αύξηση 6% χάρη στη συμμετοχή στο Champions League.

Όμως το κόστος για τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ αυξήθηκε ταχύτερα από τα έσοδα, φτάνοντας τα 768,5 εκατ. ευρώ στον ισολογισμό στις 30 Ιουνίου 2024, σημειώνοντας αύξηση 87,4 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με το 2022/23. Ειδικότερα, το κόστος οφείλεται στην αύξηση του κόστους προσωπικού.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.