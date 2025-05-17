Ο Ολυμπιακός κατέκτησε το 29ο Κύπελλο της ιστορίας του, καθώς κυριάρχησε επί του ΟΦΗ με σκορ 2-0 στον τελικό του ΟΑΚΑ και εξασφάλισε το νταμπλ.

Μετά την αναμέτρηση, ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μίλησε για τα στοιχεία που έκριναν την επικράτηση της ομάδας του, ενώ έκανε έναν γενικότερο απολογισμό της φετινής αγωνιστικής περιόδου για τους «ερυθρόλευκους».

«Είχαμε αυτή την ευκαιρία σήμερα, απέναντί μας είχαμε έναν αντίπαλο που μας δυσκόλεψε. Ευτυχώς καταφέραμε να κερδίσουμε και τελειώνουμε τη σεζόν με πρωτάθλημα και Κύπελλο. Το γκολ τόσο νωρίς μας βοήθησε πολύ, δεν ανοιχτήκαμε και αντίθετα ανοίχτηκε ο αντίπαλος. Ήταν κάτι που έκανε τα πράγματα πιο εύκολα για εμάς και πιο δύσκολα για τον αντίπαλο.

Θα θέλαμε να έχουμε κάνει κάτι καλύτερο στην Ευρώπη φέτος, αλλά δεν μπορούμε να ζητήσουμε περισσότερα από τους παίκτες. Πήραμε το πρωτάθλημα, πήραμε το Κύπελλο και είμαστε πολύ ευχαριστημένοι. Έγινε πολλή δουλειά και προσπάθεια για τις στημένες φάσεις, δεν έχει να κάνει με την τύχη», ανέφερε αναλυτικά.

