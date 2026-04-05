Μια έκπληξη που έφερε πλατιά χαμόγελα, έκανε ο Κίναν Έβανς στην υπόλοιπη ομάδα του Ολυμπιακού!

O 29χρονος Αμερικανός γκαρντ, ο οποίος παραμένει εκτός αγωνιστικής δράσης λόγω του σοβαρού τραυματισμού που τον ταλαιπωρεί, επέστρεψε... αθόρυβα από τις ΗΠΑ όπου είχε ταξιδέψει και βρέθηκε στο ΣΕΦ, κάνοντας έκπληξη σε παίκτες και τεχνικό επιτελείο των «ερυθρόλευκων», οι οποίοι είχαν το καθιερωμένο μίτινγκ τους πριν από την αναμέτρηση με τη Μύκονο.

Μέσω ενός βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα η ΚΑΕ Ολυμπιακός, φαίνεται ο Έβανς να... εισβάλει στα αποδυτήρια, με τους συμπαίκτες του να τον καλωσορίζουν με πλατιά χαμόγελα και αγκαλιές!

