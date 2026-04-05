Η Ίντερ Μαϊάμι δεν κατάφερε να συνδυάσει με νίκη το πρώτο παιχνίδι στο νέο της γήπεδο, καθώς έμεινε στο 2-2 με το Όστιν στο «Nu Stadium» για το MLS (χωρητικότητας 26.700 θεατών).

Ο Λιονέλ Μέσι στο 10' με κεφαλιά (!) πέτυχε το πρώτο επίσημο γκολ στο νέο «σπίτι» της ομάδας του και παράλληλα έφτασε τα 903 στην καριέρα του. Μάλιστα, το τέρμα του Αργεντινού άσου σημειώθηκε στην εστία μπροστά από την κερκίδα που φέρει το όνομά του!

Οι φιλοξενούμενοι προηγήθηκαν δύο φορές, με τον Γκιγέρμε Μπίρο στο 10' και τον Τζέιντεν Νέλσον στο 53', ωστόσο οι γηπεδούχοι ισοφάρισαν σε 2-2 με κοντινή προβολή του Λουίς Σουάρες στο 82'. Στο τέλος η Ίντερ Μαϊάμι έχασε πολλές ευκαιρίες για την ανατροπή, με τον Μέσι να έχει και εκτέλεση φάουλ στο οριζόντιο δοκάρι.

Η Ίντερ Μαϊάμι ισοβαθμεί στους 11 βαθμούς με Νιου Γιορκ Σίτι και Σάρλοτ μετά από 6 αγωνιστικές, ενώ το Νάσβιλ είναι στην κορυφή της ανατολικής περιφέρειας με 13 βαθμούς.

