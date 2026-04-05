Κατηγορίες για βιασμό, κακοποίηση και αποπλάνηση ανήλικου αγοριού αντιμετωπίζει ο φροντιστής της Μακάμπι Τελ Αβίβ, Σαρόν Γεχούντα.

Ο 52χρονος άνδρας, που εργάζεται στην ομάδα του Ισραήλ για πάνω από 30 χρόνια, είχε γνωριμία με ανήλικο, όταν αυτός ήταν κάτω των 14 ετών, εκμεταλλεύθηκε τη σχέση τους, τον δελέασε με δώρα και χρήματα και τον κακοποίησε επανειλημμένα.

Τα περιστατικά συνέβησαν από τον Ιούλιο 2024 έως τον Μάρτιο 2026 και έλαβαν χώρα σε διάφορα σημεία, μεταξύ άλλων στο διαμέρισμά του, στην αποθήκη του, στο αυτοκίνητό του, ακόμη και στη συναγωγή όπου και γνωρίστηκαν.

Το κατηγορητήριο περιλαμβάνει συνομιλίες, στις οποίες ο Γεχούντα φέρεται να έστειλε στον ανήλικο μηνύματα όπως: «Είμαι τρελός για σένα»· «Μόνο η σκέψη ότι δεν θα σε δω για δύο εβδομάδες, με διαλύει»· «Από την πρώτη στιγμή που σε είδα, μπήκες μέσα στην ψυχή μου, όχι στην καρδιά»· «Δεν θυμάμαι πότε αγάπησα κάποιον έτσι, εκτός από τα παιδιά μου. Αληθινά».

Ο Γεχούντα αρνείται τις κατηγορίες, ενώ η Μακάμπι σε επίσημη θέση της αναφέρει πως «... πρόκειται για πρώιμο στάδιο της έρευνας, στο οποίο τα αποδεικτικά στοιχεία δεν έχουν ακόμη εξεταστεί. Εμπιστευόμαστε τις αρχές ότι θα κάνουν τη δουλειά τους».

ההתכבויות של איש המשק של מכבי ת"א והקטין והכסף שהציע 🚨

פרטים חדשים מתגלים - https://t.co/84DsQFyivQ pic.twitter.com/3DoXBVZgaS — Sport5 (@sport5il) April 5, 2026

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.