Οι παίκτες του Ολυμπιακού θέλησαν να δείξουν την αλληλεγγύη και τη στήριξή τους στον Κίναν Έβανς, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά στο πρόσφατο παιχνίδι με τη Ζαλγκίρις και θα μείνει εκτός δράσης για όλη τη σεζόν.



Κατά τη διάρκεια της προθέρμανσης οι παίκτες φόραγαν μπλουζάκια με το μήνυμα «Ποτέ μην χάνεις την ελπίδα σου, μείνε δυνατός» και τον αριθμό 2, τον οποίο φοράει ο Αμερικανός γκαρντ.

Το μήνυμα αυτό, απλό αλλά φορτισμένο συναισθηματικά, δείχνει τη στήριξη της ομάδας προς τον συμπαίκτη τους και την πίστη ότι θα επιστρέψει δυνατός.

