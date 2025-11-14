Οι παίκτες του Ολυμπιακού θέλησαν να δείξουν την αλληλεγγύη και τη στήριξή τους στον Κίναν Έβανς, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά στο πρόσφατο παιχνίδι με τη Ζαλγκίρις και θα μείνει εκτός δράσης για όλη τη σεζόν.
Never Lose Hope. There is always a way... ❤️
Stay Strong Keenan! 💪🏽
Let’s do that for @K3vans12 ! ✊🏽#OlympiacosBC #WeAreOlympiacos #TogetherWeFight #EA7OLY pic.twitter.com/UFQPsY7WB1— Olympiacos B.C. (@Olympiacos_BC) November 14, 2025
Κατά τη διάρκεια της προθέρμανσης οι παίκτες φόραγαν μπλουζάκια με το μήνυμα «Ποτέ μην χάνεις την ελπίδα σου, μείνε δυνατός» και τον αριθμό 2, τον οποίο φοράει ο Αμερικανός γκαρντ.
Το μήνυμα αυτό, απλό αλλά φορτισμένο συναισθηματικά, δείχνει τη στήριξη της ομάδας προς τον συμπαίκτη τους και την πίστη ότι θα επιστρέψει δυνατός.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.