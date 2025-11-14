Λογαριασμός
«Ποτέ μην χάνεις την ελπίδα σου»: Μήνυμα για τον Έβανς από τους παίκτες του Ολυμπιακού - Βίντεο

Οι παίκτες του Ολυμπιακού φόρεσαν μπλουζάκια με τον αριθμό 2 και μήνυμα για τον Κίναν Έβανς, δείχνοντας τη στήριξή τους στον Αμερικανό μετά τον τραυματισμό του

Ολυμπιακός

Οι παίκτες του Ολυμπιακού θέλησαν να δείξουν την αλληλεγγύη και τη στήριξή τους στον Κίναν Έβανς, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά στο πρόσφατο παιχνίδι με τη Ζαλγκίρις και θα μείνει εκτός δράσης για όλη τη σεζόν.
 

Κατά τη διάρκεια της προθέρμανσης οι παίκτες φόραγαν μπλουζάκια με το μήνυμα «Ποτέ μην χάνεις την ελπίδα σου, μείνε δυνατός» και τον αριθμό 2, τον οποίο φοράει ο Αμερικανός γκαρντ.

Το μήνυμα αυτό, απλό αλλά φορτισμένο συναισθηματικά, δείχνει τη στήριξη της ομάδας προς τον συμπαίκτη τους και την πίστη ότι θα επιστρέψει δυνατός.

Πηγή: sport-fm.gr

TAGS: Ολυμπιακός Ευρωλίγκα
