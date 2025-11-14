Την ερχόμενη Κυριακή (16/11, 16:00), ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει τον Προμηθέα στο «Δημήτρης Τόφαλος» της Πάτρας για τη Stoiximan GBL, σε ένα παιχνίδι που θα έχει ξεχωριστή σημασία για τον προπονητή Γιώργο Μπαρτζώκα.



Ο Έλληνας κόουτς είναι έτοιμος να γράψει ιστορία, καθώς θα συμπληρώσει 205 συμμετοχές στον πάγκο των «ερυθρολεύκων» στο ελληνικό πρωτάθλημα, ξεπερνώντας έτσι τον Φαίδωνα Ματθαίου, ο οποίος μετρά 204. Η καταγραφή αυτή αφορά την περίοδο από τη σεζόν 1963-64, όταν ξεκίνησε η Α’ Εθνική.

Μάλιστα, μέσα στο 2025, ο Μπαρτζώκας αναμένεται να φτάσει στην κορυφή όλων των εποχών, αφήνοντας πίσω και τον Γιάννη Ιωαννίδη που έχει 208 συμμετοχές στον πάγκο του Ολυμπιακού.



Συγκεκριμένα, αν όλα πάνε βάσει λογικής, στο παιχνίδι με τον Κολοσσό Ρόδου στο ΣΕΦ για την 11η αγωνιστική ο Μπαρτζώκας θα φτάσει στις 209 συμμετοχές και θα μείνει μόνος πρώτος στη σχετική λίστα.

