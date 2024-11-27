Ολυμπιακός: Με Έσε και Τσικίνιο η αποστολή για Βουκουρέστι

Χωρίς απρόοπτα η αποστολή του Ολυμπιακού για Βουκουρέστι. Ήδη από χθες (26/11) έγινε γνωστό πως Έσε και Τσικίνιο θα είναι κανονικά στη διάθεση του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ για το παιχνίδι της Πέμπτης (28/11, 21:45) με τη Στεάουα στην πρωτεύουσα της Ρουμανίας και πράγματι αμφότεροι ταξιδεύουν με την υπόλοιπη ομάδα.



Ο Έσε, θυμίζουμε, απουσίαζε από την αποστολή του ντέρμπι με την ΑΕΚ, ενώ ο Τσικίνιο είχε γίνει αναγκαστική αλλαγή λόγω τραυματισμού, που, τελικά, δεν ήταν σοβαρός. Συμπεριλήφθηκαν, επίσης, στην αποστολή οι Γουίλιαν, Βέλντε και Μπιανκόν, που είχαν μείνει εκτός από την αναμέτρηση του Φαλήρου απέναντι στους «κιτρινόμαυρους», ενώ, αντίθετα, έμειναν αναμενόμενα εκτός οι Κάρμο και Μαρτίνς, που τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια του κυριακάτικου αγώνα για τη 12η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Αναλυτικά οι παίκτες που είναι στην αποστολή:

Οι «ερυθρόλευκοι», που πέταξαν, όπως προαναφέραμε το πρωί της Τετάρτης για Βουκουρέστι,στην έδρα της ρουμανικής ομάδας, ενώ μία ώρα νωρίτερα. Ο Ολυμπιακός τα πηγαίνει πολύ καλά μέχρι στιγμής στο Europa League, έχοντας συγκεντρώσει επτά βαθμούς στις πρώτες τέσσερις αγωνιστικές. Mε θετικό αποτέλεσμα στη Ρουμανία και δη νίκη, ο κάτοχος του Conference θα βάλει, όπως καταλαβαίνει κανείς, πλώρη για οκτάδα στο φινάλε της φάσης των ομίλων! Να σημειωθεί πως με την αποστολή ταξίδεψε και ο εκ των αντιπροέδρων των Πειραιωτών,: Πασχαλάκης, Τζολάκης, Αναγνωστόπουλος: Ορτέγκα, Μπιανκόν, Πιρόλα, Κοστίνια, Ροντινέι, Ρέτσος, Αποστολόπουλος, Ντόη: Στάμενιτς, Βέλντε, Γκαρσία, Γουίλιαν, Τσικίνιο, Ολιβέιρα, Έσε, Μουζακίτης: Ελ Κααμπί, Γιάρεμτσουκ, Μασούρας, Κωστούλας

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.