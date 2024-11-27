Στην τελική ευθεία για Ελσίνκι με… νέο Ιωαννίδη ο Παναθηναϊκός - Οι σκέψεις του Ρουί Βιτόρια για την ενδεκάδα

Με πίστη για τη νίκη και τη «σημαία» να παραμένει στον ιστό της ο Παναθηναϊκός, μπαίνει στην τελική ευθεία της προετοιμασίας του για την κρίσιμη αυριανή αναμέτρηση κόντρα στην Ελσίνκι στο ΟΑΚΑ στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της League Phase του Εuropa Conference League.

Οι «πράσινοι» πάνε στην αναμέτρηση κόντρα στους Φινλανδούς με ψυχολογία όχι μόνο λόγω των τριών διαδοχικών νικών στο πρωτάθλημα, αλλά και γιατί ο αρχηγός της ομάδας, Φώτης Ιωαννίδης, «έδεσε» το μέλλον του μέχρι το 2028. Ο 24χρονος στράικερ έβαλε την υπογραφή τού, σε νέο, ηγεμονικό συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό, με την «πράσινη» ΠΑΕ να ανακοινώνει την επέκταση της συνεργασίας των δυο πλευρών.

Εκτός των άλλων ο Ιωαννίδης, θα είναι διαθέσιμος για το αυριανό ματς (28/11, 19:45), αφού έβγαλε ολόκληρο το πρόγραμμα της προπόνησης και τέθηκε στη διάθεση του Ρουί Βιτόρια. Ο 54χρονος Πορτογάλος τεχνικός του Παναθηναϊκού, εκτός των άλλων αναμένει να δει σήμερα την κατάσταση και του Νεμάνια Μαξίμοβιτς που αποκόμισε έναν μικροτραυματισμό με την εθνική Σερβίας, ενώ ερωτηματικό αποτελεί η παρουσία ή μη του Άντραζ Σπόραρ, καθώς ο Σλοβένος τεχνικός, λόγω ενοχλήσεων στoν αχίλλειο, ακολούθησε την Τρίτη (26/11) ατομικό πρόγραμμα στο γυμναστήριο.

Σε ό,τι αφορά την ενδεκάδα ο Βιτόρια, όπως όλα δείχνουν, θα διατηρήσει τον ίδιο «κορμό» με το ματς κόντρα στον Παναιτωλικό, χωρίς ωστόσο να αποκλείονται και ορισμένες αλλαγές.

Στην εστία ο Ντραγκόφσκι θα είναι αμετακίνητος με τους Βαγιαννίδη, Ίνγκασον, Γεντβάι και Μλαντένοβιτς στα μετόπισθεν. Ο Αράο θα βρίσκεται και πάλι σε θέση αμυντικού μέσου, ενώ παίζονται δυο θέσεις μεταξύ τριών παικτών, με τους Τσέριν, Ουναΐ και Μπακασέτα να διεκδικούν φανέλα βασικού. Πιθανή είναι και η συμμετοχή του Πελίστρι στο αρχικό σχήμα, ενώ ο Τετέ θα είναι δεξιά και ο Γερεμέγεφ στην κορυφή με τον Ιωαννίδη, να έρχεται από τον πάγκο, αν και εφόσον χρειαστεί.

