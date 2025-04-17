Λογαριασμός
Παρελθόν από την Μπαρτσελόνα ο Σαρ

Με μια λιτή ανακοίνωση η Μπαρτσελόνα γνωστοποίησε πως ο Ντάμε Σαρ έλυσε κοινή συναινέσει το συμβόλαιό του, έτσι ώστε να προετοιμαστεί ενόψει του ντραφτ του ΝΒΑ

dame sarr

Τέλος, και επίσημα αποτελεί ο Ντάμε Σαρ από την Μπαρτσελόνα, με τις δύο πλευρές να αποφασίζουν από κοινού τη λύση του συμβολαίου του 18χρονου Ιταλού γκαρντ.

Ο Σαρ αποτελεί ένα τεράστιο prospect και δεν ήταν ευχαριστημένος με τον χρόνο του στους «μπλαουγκράνα», με αποτέλεσμα να εκφράζει συνεχώς τη δυσαρέσκειά του για τις ελάχιστες συμμετοχές του, που κρατούσαν πίσω την εξέλιξη του.

Η χρυσή τομή βρέθηκε με την Μπαρτσελόνα να αφήνει ελεύθερο τον παίκτη, ο οποίος με τη σειρά του θα συνεχίσει την προετοιμασία του ενόψει του ντραφτ του ΝΒΑ, στο οποίο ευελπιστεί να επιλεγεί.

Ακόμα δεν έχει διευκρινιστεί από τους Καταλανούς εάν έχουν συμπεριλάβει κάποια ρήτρα στη συμφωνία τους με τον ταλαντούχο Σαρ, με την οποία θα έχουν τον πρώτο λόγο να τον αποκτήσουν σε περίπτωση επιστροφής του στην Ευρώπη.

