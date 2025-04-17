Τέλος, και επίσημα αποτελεί ο Ντάμε Σαρ από την Μπαρτσελόνα, με τις δύο πλευρές να αποφασίζουν από κοινού τη λύση του συμβολαίου του 18χρονου Ιταλού γκαρντ.

Ο Σαρ αποτελεί ένα τεράστιο prospect και δεν ήταν ευχαριστημένος με τον χρόνο του στους «μπλαουγκράνα», με αποτέλεσμα να εκφράζει συνεχώς τη δυσαρέσκειά του για τις ελάχιστες συμμετοχές του, που κρατούσαν πίσω την εξέλιξη του.

Η χρυσή τομή βρέθηκε με την Μπαρτσελόνα να αφήνει ελεύθερο τον παίκτη, ο οποίος με τη σειρά του θα συνεχίσει την προετοιμασία του ενόψει του ντραφτ του ΝΒΑ, στο οποίο ευελπιστεί να επιλεγεί.

Ακόμα δεν έχει διευκρινιστεί από τους Καταλανούς εάν έχουν συμπεριλάβει κάποια ρήτρα στη συμφωνία τους με τον ταλαντούχο Σαρ, με την οποία θα έχουν τον πρώτο λόγο να τον αποκτήσουν σε περίπτωση επιστροφής του στην Ευρώπη.

𝐃𝐚𝐦𝐞 𝐒𝐚𝐫𝐫 no formarà part del ‘roster’ del Barça en el que queda del curs 2024/25.



El Club i el jugador han arribat a un acord mutu per tal que aquest pugui enfocar-se en el seu futur esportiu, amb la mirada posada en fer el salt a l'NBA. https://t.co/GWmQTmgafu — Barça Basket (@FCBbasket) April 17, 2025

