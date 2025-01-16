Athens Kallithea: Παραχώρησε τον Χάνουσεκ στην Γκεντσερμπιρλιγκί

Αποχώρηση από την Athens Kallithea. Έπειτα από 1,5 χρόνο με την ομάδα της Αττικής, αποχώρησε ο Ματέι Χάνουσεκ, με τους νεοφώτιστους στη Stoiximan Super League να ανακοινώνουν την παραχώρησή του στην τουρκική Γκεντσερμπιρλιγκί.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Η Athens Kallithea FC ανακοινώνει τη μεταγραφή του Τσέχου αμυντικού στον τουρκικό σύλλογο Genclerbirligi SK.

Ο Hanousek - που στο παρελθόν είχε αγωνιστεί στις κορυφαίες κατηγορίες της Τσεχίας, της Πολωνίας, και της Τουρκίας - εντάχθηκε στην AKFC τον Ιούλιο 2023 και κατέγραψε 14 συμμετοχές συνολικά με την ομάδα τη φετινή σεζόν.

Ευχαριστούμε, Matej.

