Η αγωνία είναι στα ύψη στις τάξεις των οπαδών του Παναθηναϊκού για το θέμα του Γιόνας Βαλαντσιούνας.

Ο Λιθουανός που έχει συμφωνήσει με τους πράσινους για συμβόλαιο τριών ετών βρίσκεται στο Βίλνιους στην πατρίδα του για να συμμετέχει σε ένα μπασκετικό συνέδριο, το B8 Submit.

Η παρουσία του εκεί έχει αποκτήσει μεγάλο ενδιαφέρον μετά τις εξελίξεις και τα όσα γράφονται στο ΝΒΑ για το μέλλον του, καθώς θα είναι η πρώτη φορά που θα τεθεί ενώπιων δημοσιογράφων από την ημέρα που έχει γνωστοποιηθεί η επιθυμία του για να φορέσει το τριφύλλι.

Φυσικά και εκτιμάται ότι θα οι δημοσιογράφοι που θα είναι παρόντες θα τον καλέσουν να μιλήσει για το θέμα αυτό.

Βάσει του προγράμματος που έχουν ανακοινώσει οι διοργανωτές ο Βαλαντσιούνας θα είναι στον χώρο αύριο από τις 17:30 μέχρι και τις 19:30 μαζί με τους Μοτεγιούνας, Καουκένας και Οκμάνας.

Εάν σε αυτή του την παρουσία ξεκαθαρίσει την θέση του και εκφράσει την επιθυμία του να αγωνιστεί στον Παναθηναϊκό τότε θα είναι κάτι που ενδεχομένως να φέρει εξελίξεις ακόμη πιο γρήγορα.

Θυμίζουμε ότι και ο Μαρκ Στάιν έχει επισημάνει ότι και εκείνος αναμένει με αγωνία τι θα πει και εάν θα πει ο Βαλαντσιούνας για το μέλλον του στην παρουσία του στο συνέδριο αυτό.

