Με το πόδι στο γκάζι από την περασμένη σεζόν συνεχίζει ο Ολυμπιακός. Οι «ερυθρόλευκοι» εμφάνισαν σε μεγάλο βαθμό από το παρθενικό τους φιλικό τα στοιχεία που θέλει να βλέπει ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και καθάρισαν την Μπρέντα με 3-2.

Μαγική εμφάνιση από τον Σταύρο Πνευμονίδη, ο οποίος έκανε… όργια στο πρώτο μέρος έχοντας συμμετοχή και στα τρία τέρματα της ομάδας του (1 γκολ, 2 ασίστ). Γλυκαίνει το παιχνίδι του Ολυμπιακού ο Γιαζίτσι που είχε δύο μεγάλες φάσεις να σκοράρει, με τον Γιάρεμτσουκ να πετυχαίνει το πρώτο τέρμα της νέας σεζόν και ο Λιατσικούρας να συστήνεται με γκολ στην ανδρική ομάδα.

Χαλάρωσαν στο τελευταίο διάστημα του αγώνα οι Πειραιώτες και δέχτηκαν δύο γκολ από τους Ολλανδούς, οι οποίοι έδιναν το πέμπτο τους φιλικό παιχνίδι.

Ανεπίσημο ντεμπούτο για Σιπιόνι, Νασιμέντο, Καμπελά, Μπετανκόρ, ενώ δεν αγωνίστηκαν οι Έσε, Μασούρας, Ελ Κααμπί, Βέλντε, Τζολάκης και Αναγνωστόπουλος.

Στο μυαλό του κόουτς

Με το κλασικό 4-2-3-1 παρέταξε τον Ολυμπιακό ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμαρ. Στην εστία ο αρχηγός Πασχαλάκης και στην τετράδα της άμυνας οι Κοστίνια, Μπιανκόν, Πιρόλα, Μπρούνο. Ο Γκαρθία με τον Λιατσικούρα στα χαφ, με τους Πνευμονίδη, Ζέλσον στα φτερά και τον Γιαζίτσι σε ελεύθερο ρόλο πίσω από τον Γιάρεμτσουκ.

Το ματς

Πίεση ψηλά εξ αρχής και μεγάλη ένταση στο παιχνίδι του Ολυμπιακού, με την ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να χτυπά δις στο πρώτο δεκάλεπτο. Μόλις στο 6ο λεπτό η μπάλα πέρασε από Λιατσικούρα, Γιαζίτσι, αυτός βρήκε τον Πνευμονίδη και ο τελευταίος τσίμπησε υπέροχα για τον Γιάρεμτσουκ που εκτέλεσε στην κίνηση για το 1-0. Τέσσερα λεπτά αργότερα, ο Ζέλσον έκλεψε και έφυγε ταχύτατα στην κόντρα, έσπασε στον Πνευμονίδη με τον μικρό να εκτελεί τον Λάμπρου για το γρήγορο 2-0.

Στο 19’ οι «ερυθρόλευκοι» αναπτύχθηκαν ταχύτατα με Κοστίνια, Ζέλσον, Πνευμονίδη, αλλά το διαγώνιο σου του Γιαζίτσι βρήκε στα σώματα και πέρασε ελαφρώς πάνω από την εστία. Έξι λεπτά αργότερα δε, ο Πνευμονίδης πίεσε ψηλά, έκλεψε και έβγαλε τον Τούρκο τετ-α-τετ αλλά αυτός δεν κατάφερε να σκοράρει απέναντι στον Έλληνα κίπερ. Ο Ολυμπιακός έβγαζε τα στοιχεία της περασμένης σεζόν, ο Μεντιλίμπαρ παρακολουθούσε ασφαλώς όρθιος το ματς και έβλεπε παράλληλα την ομάδα του να μην δέχεται φάσεις.

Στο 37ο λεπτό δε, ο Γκαρθία βρήκε τον Λιατσικούρα, αυτός έπαιξε κάθετα για τον Πνευμονίδη και εκείνος τον έβγαλε φάτσα με τον Λάμπρου με νέα τρομερή τσιμπητή μπαλιά πάνω από την αντίπαλη άμυνα, με τον νεαρό χαφ να γράφει το 3-0. Σκορ που παρέμεινε ως το φινάλε του ημιχρόνου. Διότι ο Λάμπρου στέρησε στον Πνευμονίδη ένα φανταστικό γκολ, ενώ η Μπρέντα είχε τη μοναδική της τελική στο 43’ με το άστοχο πλασέ στην κίνηση του Σουμανό.

Ο Μεντιλίμπαρ άλλαξε όλη την ενδεκάδα στο δεύτερο μέρος. Ο Μπότης βρέθηκε κάτω από τα δοκάρια, με τους Βέζο, Ορτέγκα στα μπακ και τους Καλογερόπουλο, Ρέτσο στα στόπερ. Ο Σιπιόνι με τον Μουζακίτη στον άξονα, μπροστά τους ο Νασιμέντο, με τους Καμπελά, Τσικίνιο στα εξτρέμ και τον Μπετανκόρ στην κορυφή της επίθεσης.

Ο Ολυμπιακός έχασε σε συνοχή, αφού άλλαξε όλη την ενδεκάδα του ενώ η Μπρέντα συνέχισε με την ίδια και κρατούσε μακριά από τα καρέ του Λάμπρου τους «ερυθρόλευκους». Ο Καμπελά βρέθηκε στα όρια της περιοχής στο 61’, επέλεξε να πασάρει αντί να εκτελέσει και ο Μπετανκόρ δεν είχε σωστή επιλογή μέσα από την περιοχή, ενώ επτά λεπτά μετά ο Ορτέγκα άφησε τη θέση του στον Ροντινέι.

Ο Νασιμέντο έπαιζε στο δέκα και έδινε τον τόνο για το πρέσινγκ, οι Σιπιόνι, Μουζακίτης ακολουθούσαν από τον άξονα και οι Πειραιώτες για 75 λεπτά δεν δέχονταν την παραμικρή απειλή. Στο τελευταίο τέταρτο, όμως, χαλάρωσαν και επέτρεψαν στην Μπρέντα να σκοράρει δις. Στο 80’ ο Μαχμούτοβιτς ξεχάστηκε από τους ποδοσφαιριστές του Μεντιλίμπαρ και με διπλή προσπάθεια νίκησε τον Μπότη, ενώ στο 90’ ο Ρέουλεν μπήκε κάθετη στην περιοχή και εκτέλεσε για το 3-2. Δευτερόλεπτα μετά ο διαιτητής απέβαλε τον Καμπελά για αψιμαχία που είχε με αντίπαλό του, δείχνοντας υπερβάλλοντας ζήλο για φιλικό παιχνίδι…

