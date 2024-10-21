Την περίπτωση να αποχωρήσει η ομάδα από το «Στ. Μαυροθαλλασίτης» εξετάζει η διοίκηση του Αιγάλεω.

Το «Σίτι» πραγματοποιεί μία πολύ καλή πορεία στη φετινή Super League 2 και «όπλο» του είναι αδιαμφισβήτητα οι φίλαθλοι του συλλόγου που δίνουν σε κάθε αγωνιστική βροντερό παρών στην ιστορική έδρα του συλλόγου «Στ. Μαυροθαλλασίτης».

Ο αγωνιστικός χώρος ωστόσο δεν είναι και στην καλύτερη πιθανή κατάσταση με τους «κυανόλευκους» να κάνουν σκέψεις για την αποχώρηση τους από το γήπεδο και την «μετακόμιση» της ομάδας στο γήπεδο της Athens Καλλιθέα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο επερχόμενος αγώνας Κυπέλλου του Αιγάλεω με τον ΠΑΟΚ για τη φάση των «16» θα διεξαχθεί στο «Ελ Πάσο», με τους ιθύνοντες της ομάδες των δυτικών προαστίων να επιθυμούν τη χρησιμοποίηση του συγκεκριμένου γηπέδου, μέχρι να βελτιωθεί η κατάσταση του αγωνιστικού χώρου στη φυσική τους έδρα.

