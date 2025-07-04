Ένας ποδοσφαιριστής που έχει καταφέρει να ξεχωρίσει την τελευταία διετία στον Ολυμπιακό είναι χωρίς αμφιβολία ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί.

Ο Μαροκινός επιθετικός αποκτήθηκε πριν από δύο χρόνια, τον Ιούνιο του 2023 από την Αλ Σάαντ, άγνωστος στο ευρύ κοινό, όμως με τις εμφανίσεις του κατάφερε να ξεχωρίσει και να γίνει ιδιαίτερα αγαπητός στους φίλους της ομάδας.

Στην πρώτη του σεζόν με τα ερυθρόλευκα, ο διεθνής άσος κατάφερε σε 50 συμμετοχές να σκοράρει 33 φορές και μοίρασε 3 ασίστ, αποτελώντας τον πρώτο σκόρερ στο Conference League που κατέκτησαν οι Πειραιώτες.

Πέρυσι, ο Ελ Κααμπί έπαιξε σε 44 αγώνες, πετυχαίνοντας 27 γκολ και μοιράζοντας 7 ασίστ, ενώ αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ και στο Europa League.

Κάπως έτσι μοιάζει λογική η πρόθεση των νταμπλούχων Ελλάδας να προσφέρουν νέο συμβόλαιο στον ποδοσφαιριστή, όπως γράφει σήμερα η SportDay.

Συγκεκριμένα, το δημοσίευμα της εφημερίδας αναφέρει πως οι άνθρωποι της ομάδας έχουν αποφασίσει να προσεγγίσουν μέσα στο καλοκαίρι τον Μαροκινό, για να του προσφέρουν νέο συμβόλαιο, επιβραβεύοντάς τον για την τρομερή διετία του στην ομάδα, ενώ παράλληλα θέλουν να κόψουν την όρεξη στους «μνηστήρες» που έχουν ακουστεί και φέτος.

Από τη μεριά του, ο παίκτης δεν έχει ποτέ ενοχλήσει την ομάδα, παρά τα δημοσιεύματα που αφορούν τον ίδιο, και προετοιμάζεται τώρα για την επιστροφή του Ολυμπιακού στο Champions League.

