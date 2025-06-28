Το κενό που υπήρξε την περσινή σεζόν στο ρόστερ του Ολυμπιακού, στη θέση του ακραίου επιθετικού, επιχειρεί να καλύψει η διοίκηση και μία από τις περιπτώσεις που έχουν ξεχωρίσει είναι χωρίς αμφιβολία του Αλέν Σεν Μαξιμέν.

Ο 28χρονος Γάλλος, με καταγωγή από το Κονγκό, είναι μία άκρως ενδιαφέρουσα περίπτωση, με ένα προφίλ που ταιριάζει σε ομάδες της Premier League και έχει ξεχωρίσει ο Μεντιλίμπαρ. Ο Ισπανός τεχνικός θεωρεί πως ο παίκτης μπορεί να κουμπώσει στην ομάδα που θα ετοιμάσει την επόμενη σεζόν και θα αγωνιστεί στη League Phase του Champions League.

Οι τελευταίες πληροφορίες από την Αγγλία αναφέρουν πως ο Σεν Μαξιμέν είναι πιο κοντά στον Ολυμπιακό, καθώς έχει αποφασίσει να ρίξει τις απαιτήσεις του. Ωστόσο, οι Πειραιώτες έχουν να αντιμετωπίσουν το μεγάλο ενδιαφέρον που υπάρχει για τον συγκεκριμένο εξτρέμ, ενώ παράλληλα η Αλ Αχλί αξιώνει ένα μεγάλο ποσό που ξεπερνάει τα 9 εκατ. ευρώ για την παραχώρησή του.

Μέρα με τη μέρα, όμως, και από τη στιγμή που ο παίκτης παρουσιάζεται θετικός στην προοπτική να αγωνιστεί στην Ελλάδα, τόσο αυξάνονται οι πιθανότητες (έστω και λίγες) των νταμπλούχων για την απόκτησή του.

Εφόσον, λοιπόν, βρεθεί η «χρυσή τομή» στο οικονομικό, τόσο με τον Σεν Μαξιμέν και με την ομάδα του, τότε μπορεί υπάρξει μία έξυπνη μεταγραφή και μία πολύ καλή λύση για τον Μεντιλίμπαρ για τα άκρα της επίθεσης.

