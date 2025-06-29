Η Ιορδανία αρνήθηκε να παίξει με το Ισραήλ στο Παγκόσμιο U19 της FIBA

Μποϊκοτάζ στο Παγκόσμιο Κύπελλο U19 της FIBA, που διεξάγεται στην Ελβετία! Η Ιορδανία αποφάσισε να μην κατέβει στον προγραμματισμένο για σήμερα αγώνα με το Ισραήλ διαμαρτυρόμενη με τον τρόπο αυτό για τη γενοκτονία στην Παλαιστίνη. Ήδη έχουν ενημερωθεί σχετικά και οι διοργανωτές.



Η Ιορδανία, που συμμετέχει για μόλις δεύτερη φορά στην ιστορία της στη διοργάνωση, θα χάσει τον αγώνα με 20-0 στα χαρτιά και θα μηδενιστεί, αφού δεν θα πάρει ούτε τον έναν βαθμό της ήττας, ωστόσο δεν αναμένεται να υποστεί άλλες κυρώσεις από την παγκόσμια ομοσπονδία.

Ο πρόεδρος της ομοσπονδίας μπάσκετ του Ισραήλ, Άμος Φρίσμαν, δήλωσε: «Λυπούμαστε για την απόφαση της ομάδας της Ιορδανίας. Ήλπιζα ότι θα έρθουν να παίξουν για να δείξουμε σε όλους ότι είναι δυνατό σε αυτή τη δύσκολη περίοδο να αντιμετωπίσουμε τα πράγματα διαφορετικά. Θεωρώ πως ο αθλητισμός είναι γέφυρα ανάμεσα σε ανθρώπους και κουλτούρες και όχι πολιτική αρένα».



Στον αγώνα του Σαββάτου ανάμεσα στο Ισραήλ και την οικοδέσποινα Ελβετία, η δράση διακόπηκε προσωρινά όταν ένας διαδηλωτής στα πρώτα δευτερόλεπτα της αναμέτρησης εισέβαλε στον αγωνιστικό χώρο κρατώντας μια σημαία της Παλαιστίνης.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.